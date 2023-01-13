2022’nin son haftalarında viral hale gelen, akademik makaleler üreten, hatta PC virüsleri oluşturmak için kullanılan ChatGPT’nin yakında ücretli bir sürüme kavuşması bekleniyor. Bu hafta Discord sunucusunda duyurulduğu üzere OpenAI, sohbet robotundan para kazanmanın yollarını arıyor.

TechCrunch’a göre, yapay zekâ (AI) destekli aracı yaratan şirket, botun ücretli bir versiyonunun teknolojiyi uzun vadede uygulanabilir hale getirmeye yardımcı olacağını iddia ediyor. Ancak şimdilik planlar henüz hayata geçirilemedi.

Geçici olarak “ChatGPT Professional” olarak adlandırılan yeni algoritma modeli, kalıcı kullanılabilirlik gibi bazı ekstra özellikler getirecek, yani herhangi bir zamanda kullanılabilecek. Mevcut ücretsiz sürümün zaman zaman kullanılamaz hale gelebileceğini belirtmek gerekir.

Ücretli ChatGPT’nin sunduğu bir diğer avantaj da viral olan sürümün sunduğundan daha hızlı yanıt alma olasılığı olacaktır. Buna ek olarak, günlük mesaj miktarında herhangi bir sınırlama olmayacak ve abone şu anda ücretsiz bot tarafından sunulanın en az iki katını alabilecek.

İçindekiler Bekleme listesi

Bekleme listesi

Şu anda ChatGPT’nin premium sürümü hakkında çok fazla ayrıntı yok. Teknolojiyi test etmek için bekleme listesinde olan kullanıcılara bu yeni seçeneğe erişmek için ne kadar ödemek istediklerini sormakla yetinen geliştirici tarafından aylık abonelik tutarı bile açıklanmadı.

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Ayrıca ChatGPT Professional bekleme listesinde şirket, projenin deneysel bir aşamada olduğunu ve başlangıçta tüm başvuru sahiplerine sunulmayacağını belirtiyor. Deneyim verilerini şirketle paylaşmaya istekli oldukları sürece herkes denemeye katılmak için kaydolabilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en değerli girişimlerinden biri olmaya çok yakın olan OpenAI, diğer bazı ürünlerine halihazırda ücretli erişim sunuyor. Bunlardan biri, algoritması görseller oluşturmak için metinsel açıklamalar kullanan Dall-E’dir. 2022’nin sonuna kadar 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan chatbot ile aynı yol izlenebilir.