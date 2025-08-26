Dijital platform rekabeti Türkiye’de hız kesmeden devam ediyor. Peki, bu yoğun rekabette hangi dijital platform öne çıktı? Hangi dizi ve film platform kullanıcılarını kaybetti, hangisi yükselişe geçti? Türkiye’de milyonlarca kişinin tercih ettiği bu servisler, kullanıcı alışkanlıklarını nasıl şekillendiriyor?

Türkiye’nin çok kullanılan dijital platformu hangisi?

Dijital platform pazarını inceleyen JustWatch verilerine göre 2024’ün ikinci çeyreğinde zirvede bir kez daha HBO Max (BluTV) yer aldı. Yüzde 28’lik payıyla en çok tercih edilen platform olmayı sürdüren HBO Max’i yüzde 24 ile Netflix takip etti.

Türkiye’de uzun süredir liderlik yarışında olan bu iki dev, kullanıcıların büyük bölümünü kendine çekmeyi başarıyor. Ancak en dikkat çeken detay, pazar payında ciddi düşüş yaşayan Disney+ oldu. Özellikle yerel içerik politikasında yapılan değişiklikler, bu dizi ve film platformları için ciddi bir kullanıcı kaybına yol açtı. İşte Türkiye’de en çok kullanılan dijital platformlar listesi!

Türkiye’de en çok kullanılan dijital platformlar listesi:

HBO Max (BluTV): %28

%28 Netflix: %24

%24 Prime Video: %19

%19 Disney+: %13

%13 MUBI: %7

%7 YouTube Premium: %3

%3 Exxen: %1

%1 Diğer: %5

Listenin üçüncü sırasında yüzde 20 ile Prime Video yer aldı. Geniş arşivi ve agresif fiyat politikasıyla Türkiye’de kullanıcılarını artıran platform, özellikle genç izleyiciler arasında daha popüler hale geliyor. Bunun yanı sıra platform tasarımlarında yapılan değişiklikler de dikkat çekiyor.

HBO Max, son güncellemesinde daha sade ve karanlık tonlu bir arayüz sunarken, Netflix öneri algoritmalarında geliştirmelere gitti. Prime Video ise menü düzenini basitleştirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Türkiye’de dizi ve film platformu kullanımının artması, sadece izleme alışkanlıklarını değil, aynı zamanda içerik üretimini de doğrudan etkiliyor. Yapım şirketleri artık projelerini hangi dijital platformun satın alacağına göre şekillendirmeye başladı. Bu da Türkiye’de orijinal içeriklerin sayısının hızla artmasına neden oluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de en çok kullanılan platform sizce hangisi olmalı?