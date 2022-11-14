İlk 10 sıralamasına göre, ByteDance’in TikTok‘u 53 milyon yeni indirme sağlayarak bir kez daha listenin başında yer alırken, onu meta sahipliğindeki Instagram, Facebook ve WhatsApp takip etti. Instagram, 49 milyon yeni indirme ile ikinci sırada yer alırken, sosyal medya platformunun 42 milyon yükleme ile üçüncü sıraya yerleşmesiyle Facebook’u geride bırakmayı başardı ve onu 37 milyon indirme ile bir başka Meta’ya ait uygulama olan WhatsApp izledi. Şaşırtıcı bir şekilde, ByteDance’in CapCut uygulaması da 31 milyon yeni indirme ile ilk 5 arasında yer aldı.

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Ancak, Apple App Store ve Android Google Play’deki bireysel sonuçlar farklı bir hikaye ortaya koydu. App Store’da en çok indirilen 5 uygulamadan sadece 2’si sosyal medya platformlarıydı. 25 milyon indirme ile 1 numarada TikTok ve 15 milyon yükleme ile 3 numarada Instagram yer aldı. Geriye kalan üç uygulama ise Google’a aitti: 17 milyon yüklemeyle 2. sıradaki Google, 4. sıradaki Google Haritalar ve 5. sıradaki YouTube uygulamaları yer aldı.

Öte yandan, Google Play’de App Store’dan farklı bir durum söz konusu; zira ilk 5 uygulamadan 4’ü sosyal medya platformlarından oluşuyor. Sadece bu da değil, Google Play’de Instagram en çok yükleme ile listenin başında yer aldı. 34 milyon yeni indirme alan Meta’nın uygulaması, TikTok’un 28 milyon indirme ile üçüncü sıraya gerilemesine neden oldu. Instagram’ı kısa bir süre sonra 31 milyon yeni kullanıcı ekleyen Facebook takip etti. Meta’nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ise 24 milyon yüklemeyle dört numarada yer aldı. Google’ın Google Sheet’i 21 milyon yüklemeyle ilk 5 kulüp arasına girmeyi başardı.

Snapchat App Store’da pek bir fark yaratamazken, platform Google Play’de ilk 10’a girmeyi başardı ve bu da toplamda ilk 10’a girmesini sağladı. Bugünlerde gündemde olan Twitter ise hiçbir listeye giremedi.

Kaynak: AppFigures