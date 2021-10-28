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En Büyük Pile Sahip 7 Telefon | BATARYA ŞAMPİYONLARI!
Hepimiz, akıllı telefonlarımızın günlük pil ömrünün uzun süreli olmasını istiyoruz. Bu noktada, işlemci verimliliği, panel tipi, kullanım alışkanlıkları gibi birçok parametre devreye girerek pil kullanım süremizi etkiliyor. Ama bütün bunlar arasında batarya kapasitesi, pil ömrüne direkt olarak etki etmekte. Biz de, yüksek pil kapasitesine sahip bir akıllı telefon tercih etmek isteyenler için; yüksek batarya kapasiteli 7 cihazı listeledik.
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realme C15
Giriş segmentinde uygun fiyatıyla dikkat çeken realme C15, 2.300 TL gibi fiyatlarla bulunabiliyor. Bu fiyat bandında 6.000 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken cihaz, IPS LCD bir panele sahip. Fakat bu panelde sunduğu çözünürlükse 720p. Cihazın işlemcisiyse MediaTek’in Helio G35 modeli. C15’in 6.000 mAh kapasiteli devasa bataryasını 18 W hızlı şarj ile şarj edebilmeniz mümkün.
realme C25
realme C15’le benzer özelliklere sahip olan C25, aynı şekilde 6.000 mAh kapsiteli bir bataryaya sahip. Yine 2.300 TL bandında bulunabilen C25, giriş segmentinde büyük bataryalı bir akıllı telefon arayanlar için göz atılması gereken seçeneklerden biri.
Poco M3
Piyasaya ilk sunulduğu zaman, fiyatının beklediğimiz seviyede olmamasından dolayı öngörülen başarıyı yakalayamayacağını düşündüğümüz Poco M3, aradan geçen uzun zamandan sonra bile bizi haksız çıkarmadı. Kendi sınıfında 1080p ekran ve stereo hoparlör gibi artılara sahip olan Poco M3, aynı zamanda 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya da sahip. Poco M3’ü, gün itibariyle 2.600 TL’ye bulabilmeniz mümkün.
Tecno Pova
Ülkemizde şuana kadar pek de tutulmadığını düşündüğümüz akıllı telefonlardan olan Tecno Pova, bize kalırsa güzel ve tercih edilesi akıllı telefonlardan biri. Pova’nın en büyük dezavantajıysa bizce fiyat yönünde. 2.700 TL bandında bulunabilen Tecno Pova, 6.000 mAh kapasite değerinde bir bataryaya sahip.
Redmi 9T
2.760 TL bandında fiyatlarda bulunabilen Redmi 9T, 1080p ekranıyla segmentinde öne çıkan akıllı telefonlardan biri. Cihazda kullanılan ekran paneliyse IPS LCD olarak seçilmiş. 6.000 mAh bataryaya sahip olan cihaz, 18 W’lık hızlı şarj değeriyle şarj olabiliyor.
Samsung Galaxy M31
Piyasaya sürüldüğü ilk zamanlarda dikkat çekmeyi başarabilen cihazlardan biri olan Galaxy M31, AMOLED ekranıyla öne çıkıyor. 6.000 mAh bataryaya sahip olan cihazın, rakiplerinin aksine 3 W daha düşük olan 15 W hızlı şarjla şarj olabilmesiyse bir dezavantaj. Tercihini Samsung’dan yana kullanmak isteyenler; Galaxy M31’i tercih edebilirler fakat fiyatın kalbinizi kırmayacağının garantisini veremiyoruz çünkü Galaxy M51 gün itibariyle 4.400 TL bandında satılıyor.
Samsung Galaxy M51
Gelelim listemizin batarya şampiyonuna. Samsung Galaxy M51, 7.000 mAh kapasiteli, adeta power bank büyüklüğünde devasa bataryasıyla listemizin 1 numarasına yerleşti. Galaxy M51, satışa ilk sunulduğu dönemde de ciddi bir popülarite yakalamış; fakat aradan geçen zamanla bu popülerliğini yitirmeye başlamıştı. Elbette burada yine fiyatın da payı vardır diye tahmin ediyoruz çünkü Galaxy M51 bugün, 6.900 TL gibi bir fiyatla satılıyor. Elbette M51’in bu fiyat bandında çok daha güncel ve çok daha performanslı rakipleri mevcut.
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