EMUI 9.1 güncellemesi alacak 14 cihaz açıklandı

Huawei, bugün yaptığı açıklama ile 14 telefon için EMUI 9.1 sürümü güncellemesinin genel beta versiyonunu onayladı.

Huawei ve Honor marka akıllı telefonlar için güncelleme ilk etapta Çin’de dağıtılmaya başlanacak. Ancak yeni EMUI sürümünün global pazarda ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli olmasa da haziran ayı içerisinde dağıtılması planlanıyor.

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EMUI 9.1 genel beta sürümü onaylanan telefonlar

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche design, Mate RS Porsche Design, P20, P20 Pro, Huawei Nova3, Huawei enjoy 9 Plus, Maimang 7 (Mate 20 Lite), Huawei Nova 3i

Honor 10,Honor V10, Honor play, Honor 8 X

Genel beta etkinliğine kaydolan kullanıcıların, geçerli mobil sürümün geçerli EMUI sürümünde olduğundan emin olmaları gerektiği unutulmamalıdır. EMUI betalarını yüklemeden önce 6GB’lık depolama alanı ayırmanız gerekiyor.