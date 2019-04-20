Karşınızda Huawei Mate 20 X 5G!

Huawei’nin katlanabilir telefonu Huawei Mate X‘in ardından ikinci 5G destekli telefonu olan Mate 20 X, ilk bakış videosunda ortaya çıktı. Tasarım olarak Mate 20 ailesinin oyun odaklı telefonu Mate 20 X’in 5G destekli versiyonu olacak Mate 20 X 5G, içerisinde Mate X’te olduğu gibi Balong 5000 modemi ile beraber Kirin 980 yonga setini kullanıyor.

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Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X‘in ardından ikinci 5G destekli telefonu olan Mate 20 X, Zing Gadget kanalının Youtube’a yüklediği ilk bakış videosunda ortaya çıktı.

Tasarım olarak Mate 20 ailesinin oyun odaklı telefonu Huawei Mate 20 X’in 5G destekli versiyonu olacak Mate 20 X 5G, içerisinde Mate X’te olduğu gibi Balong 5000 modemi ile beraber Kirin 980 yonga setini kullanıyor. 5G modemi içermesi nedeniyle 5.000 mAh yerine Mate 20 Pro’daki gibi 4.200 mAh bir bataryaya sahip olan telefonda 40 W hızlı şarj desteği de mevcut.

Diğer özellikleri Mate 20 X ile benzer olan Mate 20 X 5G, 7,2 inç Full HD+ ekran, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Üçlü kamera kurulumunda Mate 20 Pro ile aynı lensleri kullanan cihazın hangi bölgelerde satılacağı şu an için bilinmiyor.