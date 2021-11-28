EMUI 12 neler sunuyor? | HarmonyOS öncesi son sürüm

Huawei Nova 9 üzerinde yüklü gelen EMUI 12’nin detaylarını aktardık. HarmonyOS öncesi son sürüm olması beklenen EMUI 12’de EMUI 11’den farklı olarak eklenen detayları ve küçük dokunuşlara göz atıyoruz.

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Hangi cihazlar EMUI 12 alacak?

Şu anda resmi bir bilgi olmasa da alacağı söylenen cihaz listesini aşağıya bırakıyoruz. Ancak resmi açıklama ile listede değişiklikler olabilir.