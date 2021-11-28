Akıllı Telefonlar
EMUI 12 neler sunuyor? | HarmonyOS öncesi son sürüm
Huawei Nova 9 üzerinde yüklü gelen EMUI 12’nin detaylarını aktardık. HarmonyOS öncesi son sürüm olması beklenen EMUI 12’de EMUI 11’den farklı olarak eklenen detayları ve küçük dokunuşlara göz atıyoruz.
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EMUI 12 neler sunuyor? | HarmonyOS öncesi son sürüm
Hangi cihazlar EMUI 12 alacak?
Şu anda resmi bir bilgi olmasa da alacağı söylenen cihaz listesini aşağıya bırakıyoruz. Ancak resmi açıklama ile listede değişiklikler olabilir.
- Mate 40 Pro
- P40 Pro+
- P40 Pro
- P40
- Mate Xs
- Mate 30 Pro
- Mate 30
- P30 Pro
- P30
- Mate 20 Pro
- Mate 20 RS
- Mate 20 X 5G
- Mate 20 X
- Mate 20
- P20 Pro
- P20
- Mate 10 Porsche Design
- Mate 10 Pro
- Mate 10
- Nova 7
- Nova 7 SE
- Nova 7i (P40 Lite)
- Nova 5T
- Nova 4
- Nova 4e
- Y9 Prime 2019
- Y9s
- Y8p
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