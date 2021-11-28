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EMUI 12 neler sunuyor? | HarmonyOS öncesi son sürüm

Huawei Nova 9 üzerinde yüklü gelen EMUI 12’nin detaylarını aktardık. HarmonyOS öncesi son sürüm olması beklenen EMUI 12’de EMUI 11’den farklı olarak eklenen detayları ve küçük dokunuşlara göz atıyoruz.

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EMUI 12 neler sunuyor? | HarmonyOS öncesi son sürüm

Hangi cihazlar EMUI 12 alacak?

Şu anda resmi bir bilgi olmasa da alacağı söylenen cihaz listesini aşağıya bırakıyoruz. Ancak resmi açıklama ile listede değişiklikler olabilir.

  • Mate 40 Pro
  • P40 Pro+
  • P40 Pro
  • P40
  • Mate Xs
  • Mate 30 Pro
  • Mate 30
  • P30 Pro
  • P30
  • Mate 20 Pro
  • Mate 20 RS
  • Mate 20 X 5G
  • Mate 20 X
  • Mate 20
  • P20 Pro
  • P20
  • Mate 10 Porsche Design
  • Mate 10 Pro
  • Mate 10
  • Nova 7
  • Nova 7 SE
  • Nova 7i (P40 Lite)
  • Nova 5T
  • Nova 4
  • Nova 4e
  • Y9 Prime 2019
  • Y9s
  • Y8p

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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