EMUI 11 ile Huawei, erken deprem uyarı sistemi getirmeye hazırlanıyor!

Huawei Geliştiriciler Konferası’nda tanıtılan EMUI 11′le erken deprem uyarı sistemi geliyor. Şu anda test aşamasında olan yenilikleri Huawei, dünyaya açmayı planlıyor.

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EMUI 11 acil durumlar için hazırlanıyor

HDC 2020 ile beraber tanıtılan Huawei’nin özelleştirilmiş arayüzü EMUI 11, kullanıcılarına acil durumlarda da yardımcı olabilmek için geliştiriliyor. EMUI 11’de acil durum numaraları arandığında hattın desteklemesi durumunda görüntülü görüşme sağlanabilecek. Şu an için yalnızca Çin’in Guangdong eyaletinde kullanılabilen bu özellikle beraber acil polis hattının aranması durumunda görüntülü bağlantıyla beraber yaşanan olayın polis tarafından da görülebilmesi sağlanıyor.

Deprem erken uyarı sistemi de var

EMUI 11 ile beraber gelen belki de en önemli özelliklerden bir diğeri, olası deprem anında kullanıcıları pop-up bildirim ve sesli alarmla uyarmayı sağlayan erken deprem uyarı sistemi. Yalnızca depremden erken haberdar olmayı sağlamayan uygulamada, acil toplanma bölgeleri ve tıbbi yardım için bilgiler de yer alıyor. Ancak bu özellik sadece Çin’in büyük depremleriyle bilinen Sichuan eyaletinde kullanılabilir durumda.

Huawei özellikleri test etmeye devam ediyor

Huawei, cihazları ve yazılımlarıyla beraber geliştirmeye çalıştığı ekosistemi için testlerine hız kesmeden devam ediyor. HDC 2020’de tanıttığı Harmony OS 2.0 ve EMUI 11 ile cihazlardan çok sistemi ve insanları birbirine bağlamayı hedefleyen şirket, bu şekilde daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Çin’de denemelerini gerçekleştirdiği bu ve benzeri geliştirmeleri dünyanın geri kalanına sunmak isteyen Huawei, testlere ve çalışmalara devam ediyor.