Genel
EMUI 11 ile Huawei, erken deprem uyarı sistemi getirmeye hazırlanıyor!
Huawei Geliştiriciler Konferası’nda tanıtılan EMUI 11′le erken deprem uyarı sistemi geliyor. Şu anda test aşamasında olan yenilikleri Huawei, dünyaya açmayı planlıyor.
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EMUI 11 acil durumlar için hazırlanıyor
HDC 2020 ile beraber tanıtılan Huawei’nin özelleştirilmiş arayüzü EMUI 11, kullanıcılarına acil durumlarda da yardımcı olabilmek için geliştiriliyor. EMUI 11’de acil durum numaraları arandığında hattın desteklemesi durumunda görüntülü görüşme sağlanabilecek. Şu an için yalnızca Çin’in Guangdong eyaletinde kullanılabilen bu özellikle beraber acil polis hattının aranması durumunda görüntülü bağlantıyla beraber yaşanan olayın polis tarafından da görülebilmesi sağlanıyor.
Deprem erken uyarı sistemi de var
EMUI 11 ile beraber gelen belki de en önemli özelliklerden bir diğeri, olası deprem anında kullanıcıları pop-up bildirim ve sesli alarmla uyarmayı sağlayan erken deprem uyarı sistemi. Yalnızca depremden erken haberdar olmayı sağlamayan uygulamada, acil toplanma bölgeleri ve tıbbi yardım için bilgiler de yer alıyor. Ancak bu özellik sadece Çin’in büyük depremleriyle bilinen Sichuan eyaletinde kullanılabilir durumda.
Huawei özellikleri test etmeye devam ediyor
Huawei, cihazları ve yazılımlarıyla beraber geliştirmeye çalıştığı ekosistemi için testlerine hız kesmeden devam ediyor. HDC 2020’de tanıttığı Harmony OS 2.0 ve EMUI 11 ile cihazlardan çok sistemi ve insanları birbirine bağlamayı hedefleyen şirket, bu şekilde daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Çin’de denemelerini gerçekleştirdiği bu ve benzeri geliştirmeleri dünyanın geri kalanına sunmak isteyen Huawei, testlere ve çalışmalara devam ediyor.
Donanım
Xbox Series S’in etkileyici yüklenme sürelerini yansıtan bir video paylaşıldı
Bu yıl karşımıza çıkması beklenen Xbox Series X ve küçük kardeşi Xbox Series S, hızlı devam özelliğiyle birlikte farklı oyunlar arasında hızla geçiş yapmayı mümkün kılacak. Bununla beraber, mevcut hızlı devam özelliğinin ne kadar iyi çalıştığını yansıtan bir demo video bile paylaşıldı.
İçerisinde bulundurduğu NVMe SSD teknolojisiyle birlikte kısa sürelerde yüksek hızlar vadeden yeni nesil konsollar, içerisinde konumlandırılan Zen mimarisine sahip işlemcilerle birlikte müthiş bir uyum yakalamış gibi görünüyor. Demo olarak paylaşılan videoda sadece Xbox One oyunlarının yer aldığını ve yeni nesil konsollar için planlanan büyük oyunların ne gibi bir performans vadedeceğini bilmenin zor olduğunu da ekleyelim.
Demo of Quick Resume between multiple titles on Xbox Series S from XboxSeriesX
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Aylar süren söylentilerden sonra nihayet geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve ciddi manada piyasada olumlu bir etki bırakan Series S, ağabeyi X modelinin performansına kıyasla, yüklenme ekranları konusunda gayet yeterli görünüyor. Birkaç gün önce çıkan ve bir miktar hayal kırıklığını beraberinde getiren S serisinin, RAM kapasitesi hakkında yayılan söylentiler şu an için bir sorun yaratmıyor gibi görünmekte. 10 Kasım tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen modellerin tam performanslarını ilerleyen günlerde göreceğiz.
Genel
“Netflix İptal Edilsin” akımı, “Cuties” pedofili ile suçlandıkça ivme kazanıyor.
Kullanıcılar, yayın devi Netflix’in tartışmalı Fransız filmi “Cuties” yüzünden boykot ediyor. Sosyal medyada hem ülkemizde hem de dünyada pek çok kişi Cuties yapımı nedeniyle üyeliklerini sonlandırdıklarını belirtiyor.
Netflix boykot ediliyor!
İnsanlar, genç kızları “cinselleştirdiği” için Netflix aboneliklerini iptal etmeye başladı. #CancelNetflix hashtag’i, 9 Eylül’de Cuties’in piyasaya sürülmesinin ardından, 11 yaşındaki karakterlerini cinselleştirdiğini ve “pedofiliyi beslediğini” iddia eden insanlar tarafından Twitter’da trend oldu.
Fransa’da Mignonnes adlı Cuties, önemli beğeni topladı ve 2019 Sundance Film Festivali’nde yönetmenlik ödülü kazandı.
Netflix’in özetine göre, 11 yaşındaki Amy, işlevsiz ailesinden kaçmaya çalışırken “dans yoluyla özgüvenlerini geliştiren ‘Cuties’ adlı özgür ruhlu bir dans grubuna katılıyor.
Twitter’daki bir kullanıcı şunu yazdı: “Netflix neden bir çocuk pornosunun yayınlanmasına izin verdi? 650 küçük kız twerk yapıyor….”
Bir başkası: “Netflix ile on yıllık bir ilişkiyi bitirmek üzereyim. 11 yaşındaki bir kızın babası olarak bu kabul edilemez … Hiçbir ölçüde pedofili kabul edilemez #Cancel Netflix. ” diyerek ekledi.
The 11 year old girls who were sexually exploited filming Cuties shot those scenes in front of a director, a DP, a gaffer, their parents, a choreographer, a MUA, a hair person, a camera assistant, a wardrobe person, extras and more. Not one adult protected them. #CancelNetflix
— Robby Starbuck (@robbystarbuck) September 11, 2020
Bazı kullanıcılar, öfkelerini haklı çıkarmak için filmin IMDb ebeveyn kılavuzunun ekran görüntülerini paylaşıyor. IMDb, filmdeki 18+ reytinglerini desteklemek için filmdeki bir dizi sahneden alıntı yapıyor: “Göğüslerin, serserilerin ve 11 yaşındaki zayıf giyimli kızların geniş kasıklarının uzun ve aşırı yakın çekimleri.”
Change.org‘da kullanıcıları, “çocukları istismar eden ve rahatsız edici bir ortam yaratan” içerik üzerinden Netflix aboneliklerini iptal etmeye davet eden bir imza kampanyası 600.000’den fazla imza kazandı. Netflix’in Fransız versiyonundan çok farklı olan filmin tanıtım afişinde 11 yaşındaki kızları cinselleştirmekle suçlanmasının ardından Cuties tartışma konusu oldu. Yayın devi posteri kaldırıp “uygunsuz” sanat eseri için bir özür yayınladı.
Genel
iPhone 12 serisi 15 Eylül’deki etkinlikte yok!
Apple 15 Eylül’de gerçekleştireceği etkinlik ile beraber yeni ürünler tanıtacağını duyurmuştu. Ne yazık ki bu lansmanda merak beklenen iPhone 12 serisinden herhangi bir cihaz tanıtılmayacak.
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iPhone 12 serisi bu lansmanda yok
Neredeyse her sene Eylül ayında olduğu gibi bu yıl da tüm gözler Apple’a çevrilmiş durumda. Apple2ın 15 Eylül’de yapacağı etkinlikle beraber ürün gamına yeni ürünler katacağı daha önce ifade edilmişti. Genellikle Eylül ayının ikinci haftası tanıtılan yeni iPhone modellerinin de bu etkinlikle beraber duyrulacağı düşünülüyordu. Fakat Apple iPhone 12 serisini başka bir etkinliğe saklıyor.
Uygun fiyatlı Apple Watch yolda
15 Eylül’de yapılacak olan etkinlikte tanıtılması olası cihazlar arasında yeni nesil Apple Watch 6 serisi ve uygun fiyatlı varyasyonu olan Apple Watch SE bulunuyor. Giyilebilir teknolojiler haricinde yeni iPad Air 4 ile yine uygun fiyatlı bir iPad 8 tanıtımı gerçekleştirilecek. Sektördeki paylaşımlarıyla dikkat çeken Jon Prosser tarafından paylaşılan tweet üzerine Gizchina’da yapılan habere göre Apple, bunlar haricinde de cihaz tanıtabilir. Prosser tarafından paylaşılan bilgilerin genellikle doğru ve güvenilir olduğunu da belirtmek gerekiyor. iPhone 12 serisine dair ilk görsel ve tasarım detayları da yine Jon Prosser tarafından sosyal medyada paylaşılmış ve büyük ilgi görmüştü.
For the “Time Flies” event on the 15th, what I’ve been told is coming for sure is:
Apple Watch SE
Apple Watch Series 6
(or Apple Watch & Watch Pro)
iPad Air 4
iPad 8
I’m sure there might be more, but that’s the main focus of the event.
No iPhone or AirPods Studio
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020
iPhone 12’ler için Ekim ayı işaret ediliyor
‘Time Flies’ etkinliği kapsamında yeni iPhone’ların gelmeyeceği ifade edilince yeni cihazın çıkış tarihiyla alakalı söylentiler de artmaya başladı. Duyumlara göre iPhone 12 ailesi ancak Ekim ayının ortalarında gerçekleştirilecek lansmanla beraber tanıtılmış olacak.