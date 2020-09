EMUI 11 ile Huawei, erken deprem uyarı sistemi getirmeye hazırlanıyor!

Apple 15 Eylül’de gerçekleştireceği etkinlik ile beraber yeni ürünler tanıtacağını duyurmuştu. Ne yazık ki bu lansmanda merak beklenen iPhone 12 serisinden herhangi bir cihaz tanıtılmayacak.

Neredeyse her sene Eylül ayında olduğu gibi bu yıl da tüm gözler Apple’a çevrilmiş durumda. Apple2ın 15 Eylül’de yapacağı etkinlikle beraber ürün gamına yeni ürünler katacağı daha önce ifade edilmişti. Genellikle Eylül ayının ikinci haftası tanıtılan yeni iPhone modellerinin de bu etkinlikle beraber duyrulacağı düşünülüyordu. Fakat Apple iPhone 12 serisini başka bir etkinliğe saklıyor.

15 Eylül’de yapılacak olan etkinlikte tanıtılması olası cihazlar arasında yeni nesil Apple Watch 6 serisi ve uygun fiyatlı varyasyonu olan Apple Watch SE bulunuyor. Giyilebilir teknolojiler haricinde yeni iPad Air 4 ile yine uygun fiyatlı bir iPad 8 tanıtımı gerçekleştirilecek. Sektördeki paylaşımlarıyla dikkat çeken Jon Prosser tarafından paylaşılan tweet üzerine Gizchina’da yapılan habere göre Apple, bunlar haricinde de cihaz tanıtabilir. Prosser tarafından paylaşılan bilgilerin genellikle doğru ve güvenilir olduğunu da belirtmek gerekiyor. iPhone 12 serisine dair ilk görsel ve tasarım detayları da yine Jon Prosser tarafından sosyal medyada paylaşılmış ve büyük ilgi görmüştü.

For the “Time Flies” event on the 15th, what I’ve been told is coming for sure is:

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

(or Apple Watch & Watch Pro)

iPad Air 4

iPad 8

I’m sure there might be more, but that’s the main focus of the event.

No iPhone or AirPods Studio

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020