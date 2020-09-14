Huawei yeni bir katlanabilir ekran patenti aldı!

Huawei, daha önce Xiaomi’nin karşımıza çıkardığı Mi Mix Alpha modeline benzeyen yeni bir katlanabilir ekran patenti aldı.

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Huawei, esin kaynağı olarak Mi Mix Alpha’yı seçti

Uzun yıllardır büyük markaların ürünlerinden ilham alarak tasarımlarını geliştiren Çinli üreticiler, artık birbirlerinin tasarımlarından ilham almaya başlamış gibi görünüyor. Katlanabilir ya da katlanmış ekranlardan bahsettiğimiz şu günlerde Çinli üreticilerin denemeleri hız kesmeden devam ediyor. Xiaomi’nin Mi Mix Alpha modeli ile görücüye çıkan katlanmış ekran konsepti, Huawei Mate X ile açılıp kapanır hale gelmişti. Huawei bu sefer Xiaomi’nin tasarımından esinlenerek yeni bir katlanmış ekran patenti aldı. Ancak bu kez açılır kapanır bir mekanizma yerine farklı bir yaklaşım ve tasarım dili benimsenmiş gibi görünüyor.

Tek taraftan katlanmış ekran

Mi Mix Alpha’da gördüğümüz katlanmış ekran konseptinde ekran cihazın her iki yanından arkaya doğru geçmekte ve de kamera kompartımanında birleşmiş gibi görünmekteydi. Huawei bu tasarımı biraz daha sadeleştirerek ekranı tek taraftan katlamayı tercih etmiş. Huawei tarafından alınan bu ekran tasarımı patentinin olası olarak kullanılacağı cihazlarda arkada kalan panel, ana kamerayla yakalanabilecek özçekimlerin anlık olarak gösterilmesinde rol oynayabilir.

Tek taraftan katlanarak cihazın arkasında 2/3’lük alanı ekran haline getiren patent, henüz bir cihaz için kullanılabilir değil. Tabi ki üreticilerin aldıkları her patentin bir cihazla beraber tüketicilerin hayatına girmeyeceği de bir gerçek. Patentin hangi cihaz ya da telefonla çıkacağı ise merak ediliyor.