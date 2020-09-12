İşletim Sistemleri
EMUI 11 çalıştıran telefonlar, HarmonyOS’e yükseltilebilecek
Huawei, çiçeği burnunda kullanıcı arayüzü olan EMUI 11 tabanlı akıllı telefonlarının HarmonyOS işletim sistemine yükseltilebileceğini doğruladı.
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10 Eylül’de düzenlediği tanıtım etkinliğinde mobil işletim sistemi HarmonyOS 2.0 ve Android tabanlı EMUI 11 arayüzünü görücüye çıkan Huawei’den bu hususta çarpıcı bir müjde geldi. Huawei, Android Authority ekibine yaptığı açıklamada EMUI 11 güncellemesini alacak olan cihazların, aynı zamanda HarmonyOS işletim sistemine de yükseltilebileceğini söyledi.
EMUI 11 çalıştıran telefonlar için HarmonyOS müjdesi!
Esasında HarmonyOS işletim sisteminin 2021 yılında ilk kez Huawei akıllı telefonlarda görülmesi bekleniyor. Ancak Huawei’nin kendi mobil işletim sistemine sahip telefonlarını tüm dünyada yaygınlaştırması, oldukça zorlu bir süreç olacak. Bu bağlamda Huawei’nin EMUI 11′li telefonlar için HarmonyOS’e yükseltme imkanı sunması durumunda, bu hem HarmonyOS’in yaygınlığını artıracak hem de kullanıcıları, bu işletim sistemini deneyimlemek için yeni bir akıllı telefon satın almaktan kurtaracak.
Yalnız Huawei’nin söz konusu yükseltmeyi tam olarak hangi telefonları için sunacağına dair herhangi bir bilgi veya söylenti bulunmuyor. Aslına bakacak olursanız bunu tahmin etmek çok da zor değil. EMUI 11′in Huawei Mate 30 / Mate 20 serisi ve P40 / P30 serisini ilgilendirdiğini düşünürsek, muhtemelen HarmonyOS’in de ilk olarak bu cihazlara sunulacağını ifade edebiliriz.
Diğer taraftan, EMUI 11′li cihazlara sunulacak HarmonyOS’in ise, Huawei’nin yeni göz ağrı HarmonyOS 2.0 olacağı söyleniyor. Her şeye rağmen 2021, Huawei için büyük bir dönüm noktasına gebe bir yıl olacak.
Aksesuar
HarmonyOS 2.0 çalıştıran Huawei saat görüntülendi!
Huawei, dün düzenlediği etkinliklerde FreeBuds Pro, Watch GT 2 Pro ile Watch Fit ve Matebook X ile Matebook 14 ürünlerini tanıtırken yazılım tarafında HarmonyOS 2.0 ile tüm gözleri üzerine çekti. Bugün ise HarmonyOS çalıştıran bir Huawei saatin demo görüntüleri ortaya çıktı.
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Çin’in en popüler sitelerinden biri olan Weibo’daki bir kullanıcıya göre arayüz hala geliştirme aşamasında. Ancak AR-GE takımı Huawei’nin kendi işletim sistemi HarmonyOS 2.0 çalıştıran bir saati geliştirme tahtasına bağlı bir şekilde çalıştırdılar.
Videoda saatin ve işletim sisteminin bazı yeteneklerini görebiliyoruz. Bunların arasında kandaki oksijen düzeyini (SpO2) ölçme, kalp hızı ölçme, bazı aktivitelerin takibi ve jest hareketleriyle arayüzde gezme gibi özellikler bulunuyor. Videoyu paylaşan kullanıcının ifade ettiğine göre çoğu özellik gizlilik gereklilikleri yüzünden gösterilemedi.
Huawei’nin geliştirici konferasında da duyurduğu üzere HarmonyOS 2.0, dünden itibaren akıllı saat ve televizyonlar için geliştiricilerin kullanması üzerine beta programına açıldı. Amerika’nın Çin’e uyguladığı yaptırımlardan sonra Google servisleri Huawei cihazlarda etkisiz hale gelmişti. Şirket bu sebeple Android yerine geçebilecek bu işletim sistemi üzerindeki çalışmaları hızlandırmıştı. Mr. Yu’ya göre, Android işletim sisteminin yapabildiği işlerin çoğunu yapabilen bu sistem, Huawei’nin laptop ve akıllı saat gibi diğer cihazlarıyla da iş birliği içinde çalışacak. HarmonyOS ile çalışan bir akıllı telefon görmek için en erken 2021’i beklemek zorunda kalacağız.
Android 11’in hafifletilmiş sürümü Android 11 Go duyuruldu
Google, Android 11′in daha düşük donanımlı cihazlara özel olarak geliştirdiği Android 11 Go sürümünü resmen duyurdu.
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Google, özellikle düşük seviye telefonlar için geliştirdiği Android Go projesinin yeni üyesi Android 11 Go’yu tanıttı. Bu işletim sistemi, telefonda stabil bir şekilde çalışabilmek için öyle üst seviye RAM ve işlemci performansına ihtiyaç duymuyor. Bu bağlamda Android 11 Go, Android 11′in getirdiği geliştirilmiş gizlilik özellikleri ve performans iyileştirmelerini, kullanılabilirliğinden ödün vermeksizin telefona yansıtabilecek.
Android 11 Go’nun en iyi tarafı, elbette ki hafif olduğu için sadece 2 GB RAM ile performanslı bir şekilde çalışabilmesi. Aslında önceki sürüm olan Android 10 Go için 1.5 GB RAM yeterli oluyordu; ancak Google, bu sefer en az 2 GB RAM olması gerektiğini ifade ediyor.
Android 11 Go özellikleri
Android 11 Go’da, ana sürümün özelliklerinden hiçbir şey eksik değil. Örnek vermek gerekirse Google, Android 11′in en önemli yeniliklerinden birisi olan bildirim penceresinden tüm mesajlaşmaları kontrol etmeyi, Go’ya eklemeyi ihmal etmedi.
Ek olarak Android 11 Go sürümü, yine ana sürümdeki gelişmiş gizlilik özelliklerini de kaybetmiyor. Örneğin tek seferlik izinler sayesinde konum, mikrofon ve kamera gibi izinlerin sürekli olarak uygulamalar tarafından erişilmesini önleyebilirsiniz. Elbette ki bu izinler, uzun süre kullanmadığınız zamanlarda otomatikman sıfırlanıyor.
Bunun yanında Android 11 Go’nun giriş seviyesi akıllı telefonlara getirdiği bir diğer yenilik, hareketli gezinme özelliği olacak. Google’ın telefonda kullanıcıya daha fazla ekran alanı sunmak amacıyla geliştirdiği bu özellik, basit hareketlerle ana ekrana gitmek, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak ve geriye doğru gitmeyi mümkün kılıyor.
Ayrıca Google’ın Android Go’ya özel geliştirdiği uygulamaları da yine bu sürümde kasma, donma olmadan kullanabileceksiniz.
Android 10 Go’dan %20 daha hızlı
Google’ın açıkladığına göre Android 11 Go, önceki nesil Android 10 Go’ya göre %20 daha hızlı çalışabiliyor. Aynı zamanda Android 11 Go’nun, kullanıcıya 270 MB ek bir RAM ve 900 MB da dahili hafıza sunacağı belirtiliyor. Bu söylemler, hafif sürüm olma iddiası taşıyan bir işletim sistemi için gerçekten çok önemli.
Bu oranlar normal bir telefon için düşünürsek bu çok düşük bir oran gibi gelebilir, ama elbette giriş seviyesi bir akıllı telefon için arka planda birden fazla uygulama çalıştırmayı fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Bakalım bu sürümü çalıştıran ilk akıllı telefonların sonbaharda piyasaya çıkmasıyla beraber, kullanım deneyimi bakımından da %20′lik hız gerçekten görülebilecek mi?
İşletim Sistemleri
Harmony OS 2.0 duyuruldu!
Huawei’in ilk olarak geçen sene tanıttığı Harmony OS ‘un ikinci sürümü bugün itibariyle tanıtıldı. İşletim sistemi ile ilgili detaylar bugün başlayan Huawei Geliştirici Konferansı’nda ortaya çıktı.
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Beta versiyonu bugün itibarıyla kullanılabilecek
HDC 2020’de tanıtılan Harmony OS 2.0 şirket tarafından yapılan açıklamada bugün itibariyle (10 Eylül 2020) beta versiyon olarak kullanılabilir durumda olacak. Ancak bu beta versiyon akıllı saatler ve televizyonlar için olacak.
Firma, geliştirici araçlarının beta sürümünün Aralık 2020’de akıllı telefonlara geleceğini de ifade etti.
Harmony OS içeren akıllı telefonlar geleecek.
Huawei tüketici iş grubu CEO’su Richard Yu, Huawei Geliştirici Konferansı’nda (HDC) ”Önümüzdeki yıldan itibaren bu işletim sistemine sahip yeni akıllı telefonlar göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Huawei son yıllarda çoklu ekran desteğine çok önem veriyor ve Harmony OS 2.0’da bunun birkaç örneğini de bizlere gösterdi. Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere,web kamerası olan bir TV’nin çevrimiçi bir video dersi için kullanılıyor. Öğretmenin ve çocuğun video penceresinin görüntülendiğini de yine gözükenler arasında. Ayrıca ders sırasında ders materyali ile etkileşim kurmak için bir tablet kullanılıyor..
Şirket ayrıca cihaza bağlı uyarlanabilir kullanıcı arayüzü, gelişmiş güvenlik ve daha akıllı ses tanıma için “AI görsel-işitsel” gibi Harmony OS 2.0 için çeşitli özellikleri lanse etti. Firma ayrıca Samba ve iOS Spotlight’tan daha hızlı uzaktan okuma/yazma performansı ve daha hızlı arama performansı vaat ederek tamamen cihazlar arası veri aktarımlarına odaklanmış durumda.
Açık kaynaklı işletim sistemi
Firma ayrıca açık kaynaklı olarak Open Harmony projesi için bir yol haritası ortaya koydu. Huawei, açık kaynak projesinin bugünden itibaren 128KB ila 128MB RAM’e sahip cihazları destekleyeceğini, Nisan 2021 ve Ekim 2021’e kadar daha fazla RAM içeren cihazlar için de açmayı hedeflediğini söylüyor. Huawei’in ana amacı ise bu işletim sistemini tamamen açık kaynaklı hale getirmek.