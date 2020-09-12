EMUI 11 çalıştıran telefonlar, HarmonyOS’e yükseltilebilecek

Huawei, çiçeği burnunda kullanıcı arayüzü olan EMUI 11 tabanlı akıllı telefonlarının HarmonyOS işletim sistemine yükseltilebileceğini doğruladı.

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10 Eylül’de düzenlediği tanıtım etkinliğinde mobil işletim sistemi HarmonyOS 2.0 ve Android tabanlı EMUI 11 arayüzünü görücüye çıkan Huawei’den bu hususta çarpıcı bir müjde geldi. Huawei, Android Authority ekibine yaptığı açıklamada EMUI 11 güncellemesini alacak olan cihazların, aynı zamanda HarmonyOS işletim sistemine de yükseltilebileceğini söyledi.

EMUI 11 çalıştıran telefonlar için HarmonyOS müjdesi!

Esasında HarmonyOS işletim sisteminin 2021 yılında ilk kez Huawei akıllı telefonlarda görülmesi bekleniyor. Ancak Huawei’nin kendi mobil işletim sistemine sahip telefonlarını tüm dünyada yaygınlaştırması, oldukça zorlu bir süreç olacak. Bu bağlamda Huawei’nin EMUI 11′li telefonlar için HarmonyOS’e yükseltme imkanı sunması durumunda, bu hem HarmonyOS’in yaygınlığını artıracak hem de kullanıcıları, bu işletim sistemini deneyimlemek için yeni bir akıllı telefon satın almaktan kurtaracak.

Yalnız Huawei’nin söz konusu yükseltmeyi tam olarak hangi telefonları için sunacağına dair herhangi bir bilgi veya söylenti bulunmuyor. Aslına bakacak olursanız bunu tahmin etmek çok da zor değil. EMUI 11′in Huawei Mate 30 / Mate 20 serisi ve P40 / P30 serisini ilgilendirdiğini düşünürsek, muhtemelen HarmonyOS’in de ilk olarak bu cihazlara sunulacağını ifade edebiliriz.

Diğer taraftan, EMUI 11′li cihazlara sunulacak HarmonyOS’in ise, Huawei’nin yeni göz ağrı HarmonyOS 2.0 olacağı söyleniyor. Her şeye rağmen 2021, Huawei için büyük bir dönüm noktasına gebe bir yıl olacak.