EMUI 11 güncellemesi alacak olan Honor ve Huawei cihazlar belli oldu

Huawei, EMUI 11 arayüzünün bu yılın 3. çeyreğinde dağıtılacağını doğruladı. Yeni arayüz, Android 11 ile uyumlu olarak çalışacak. Birçok Honor ve Huawei kullanıcısından gelen soru ise; hangi cihazların bu güncellemeyi alacağı yönünde. Bu yönde ise Huawei tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olsa da; sızıntılardan öğrendiğimiz bilgileri sizlerle paylaşacağız.

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EMUI 11 güncellemesi alacak olan Huawei ve Honor cihazlar neler

Çin’in en popüler sosyal medya platformu olan Weibo’da yayınlanan sızıntılara göre, Huawei ve Honor tarafında EMUI 11 güncellemesi alacak cihazlar çoktan belli olmuş durumda. Bu cihazlar ise sırasıyla:

Mate Serisi: Mate 30 Pro, Mate 30, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 20X / Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate X.

P Serisi: P40 / Pro, P30 / Pro.

Nova Serisi: Nova 6 5G, Nova5T / Pro, Nova5z, Nova 5i Pro.

Tabletler: MatePad, Mediapad M6.

Honor cihazlar: Honor V30 Pro, Honor V20, Honor 20 Pro, Honor 20s, Honor 20 Youth Edition, Honor 9X Pro.

Eğer bu cihazlardan birini kullanıyor iseniz bu yılın 3. çeyreğinde dağıtılmaya başlanacak olan EMUI 11 güncellemesini alabilecek olmanız yüksek bir ihtimal. Ayrıca Hongmeng OS 2.0 arayüz güncellemesini bekleyenler için de belirtelim ki bu arayüz de EMUI 11 ile eş zamanlı olarak yayınlanacak ve dileyen kullanıcılar sahip oldukları uygun cihazlarda bu arayüzü de deneyimleyebilecek. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!