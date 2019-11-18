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Emlakjet ‘OnaKulakVer’ projesi ile ödül kazandı
Emlakjet, kadına şiddeti konu alan ‘OnaKulakVer’ projesi ile Felis 2019 DJ04 Native Reklam kategorisinde ödül aldı.
Emlakjet, Felis ödülüne layık görüldü
Yeni nesil emlak bulma sitesi Emlakjet, sektörü yeniliklerle geliştirmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne emlak seri ilan sektöründe lider olma vizyonuyla hareket eden Emlakjet, sosyal sorumluluk temalı projeleri ile de dikkat çekiyor. Ayda 7.5 milyon ziyaretçisi sayısına ulaşan Emlakjet, şiddete uğrayan fakat bunu ihbar edemeyen kadınların sesi olmaya çağırıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre eşi veya eski eşi tarafından şiddete uğrayan kadın oranının %39, uğradığı şiddeti kimseye anlatamayan kadın oranının ise %48. Bu rakamlar Türkiye’de her 5 kadından birisinin şiddet gördüğü halde susmayı tercih ettiğini gösteriyor. Kadına şiddet konusu ile ilgili olarak farkındalık yaratmayı hedefleyen Emlakjet, OnaKulakVer projesi ile 10 binden fazla kişiye ulaştı. Emlakjet, ‘OnaKulakVer’ projesi ile DJ04 Native Reklam kategorisinde ödül aldı. Dijital dünyada ses getiren kampanya Creasoup imzası taşıyor.
Şirketin CEO’su Tolga İdikat proje ile ilgili olarak, “Satışına ya da kiralanmasına aracı olduğumuz evlerde mutlu yuvalar kurulması Emlakjet ekibi olarak en büyük hayalimiz. Ancak geçtiğimiz aylarda Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlar bizleri oldukça üzdü. Bizler de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde öncelikle 2018 yılında hayatını kaybetmiş 440 kadın, sonrasında ise şiddet görüp seslerini duyuramayan bütün kadınlar için #OnaKulakVer dedik. Projemizin DJ04 Native Reklam Kategorisinde ödül alması bizleri oldukça mutlu etti. Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye devam edeceğiz. ”
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Ankara’nın ilk Xiaomi Mi Store’u açılıyor! Hediyeler ve kampanyalar neler?
Son dönemde dünyada olduğu kadar ülkemizde de çok başarılı işlere imza atan Xiaomi, şimdi de Ankara’da sevenleriyle buluşuyor. Şirketin Türkiye distribütörlerden Evofone, 16 Kasım Cumartesi günü Ankara’nın ilk Xiaomi Mi Store’unu açıyor. AnkaMall alışveriş merkezi içerisinde açılacak mağazada, açılışa özel birçok indirim, hediye ve kampanyalar olacak.
İndirim ve hediyeler
Mağazanın açılışına özel tüm akıllı telefon modellerinde %15, aksesuar ve ekosistem ürünlerinde ise %20 ve %30 oranında indirim olacak. Ayrıca mağazada hem açılış için sırada bekleyen hem de alışveriş yapan kullanıcılar için farklı hediyeler olacak.
Mağaza açılışında sırada bekleyen; 1-300. kişiye Mi Band 4 akıllı bileklik, 301-500. kişiye Bluetooth kulaklık ve 501-600. kişiye Bluetooth hoparlör hediye edilecek. Ayrıca mağazadan 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 300 kişiye Mi Band 4, ikinci 300 kişiye 10.000 mAh powerbank, üçüncü 300 kişiye 5.000 mAh powerbank ve dördüncü 300 kişiye Bluetooth kulaklık hediye edilecek. Ayrıca mağazada gün boyunca her 30 dakikada 1 telefon hediye etkinliği de olacak.
Mağazada hangi ürünler olacak?
Ürün çeşitliliği en zengin teknoloji firmalardan biri olan Xiaomi, ülkemizde akıllı telefonlarıyla olduğu kadar giyilebilir teknolojiler, kulaklık ve hoparlör gibi aksesuar ve hatta scooter modelleriyle bile erişilebilen bir marka.
Ankara AnkaMall alışveriş merkezine açılacak yeni mağazada da, önceki mağazalarda olan tüm Xiaomi modellerini kullanıcılar deneyimleyebilecek ve satın alabilecek.
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Yeni Xiaomi Mi Store yarın açılıyor!
Xiaomi’nin ülkemizdeki yeni Mi Store‘u 9 Kasım Cumartesi itibarıyla açılıyor. İstanbul Cevahir AVM‘de saat 10:00 itibarıyla açılacak mağazada, açılışa özel bazı indirimler ve sürprizler olacak.
Açılışa özel indirimler
Mağazada açılışa özel tüm akıllı telefon modellerinde %15, diğer tüm ürünlerde ise %20 oranında indirim olacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde global lansmanı yapılan, şirketin %180 ekran kasa oranına sahip konsept telefonu Xiaomi Mi Mix Alpha modeli de, meraklı Xiaomi severler için mağazada olacak. Ancak tabii ki bu modelin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de henüz satışı yok.
Açılışta biz de olacağız!
Yeni mağazayı deneyimlemek ve bir vLog çekmek için biz de 9 Kasım Cumartesi saat 10:00’da Cevahir AVM’deki yeni Xiaomi Mi Store’da olacağız.
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Amazon Alexa cinayet şahidi oldu!
Popüler sesli asistanlardan biri olan ve Amazon tarafından üretilen Alexa, cinayet soruşturmasında gündeme geldi.
The Guardian‘ın haberine göre, Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri‘nin eyaletlerinden olan Florida‘da bir cinayet gerçekleşti. Bu cinayetin şahidi ise en popüler sesli asistanlardan birisi kabul edilen Amazon Alexa olarak gösterildi.
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Amazon Alexa cinayet şahidi olarak sayıldı ve teknolojinin hayatın akışına ne denli dahil olduğu tekrar ortaya çıktı. 32 yaşındaki Sylvia Galve Crespo, göğsüne bir mızrak saplanması sonucunda öldürüldü. Genç kadının eşi olan 43 yaşındaki Adam Crespo, cinayeti gizemli bir kaza olarak anlatmaya çalışması nedeniyle polislerin gözünde bir numaralı şüpheli olarak bulunuyordu.
Adam’ın ifadesine göre dekoratif amaçla kullanılan mızrak, temizlik sırasında koparak eşinin göğsüne saplanmıştı. Polislerin kanıt bulamaması sonucunda, evde bulunan Amazon Echo‘nun herhangi bir delil olabilecek ses kaydı yapıp yapmadığına bakılmak için, el konuldu.
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Yapılan inceleme sonucunda arkadaşların ifadelerine göre, ikilinin tartıştığını ve bu nedenle öldürülmüş olabileceği ihtimali oldukça güçlendi.
Amazon ile iletişime geçen polis, konuyla ilgili daha detaylı bilgi talebinde buldu. hakkında yakalama kararı çıkartılan Adam Crespo, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Deliller mahkeme tarafından da yeterli kabul edilirse Adam Crespo, cinayetten yargılanacak.