WhatsApp, 2021’deki resmi çıkışından bu yana kaybolan mesajlar özelliğini geliştirmek için çalışıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, bu özellik kullanıcıların belirli bir süre sonra otomatik olarak kaybolan mesajlar göndermesine olanak tanıyor.

WhatsApp şimdi, kaybolan mesajlar için 15 yeni süre içeren ve kullanıcılara mesajları üzerinde daha fazla kontrol ve esneklik sağlayan bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şu anda WhatsApp kaybolan mesajlar için 4 saat, 7 gün ve 90 üç süreyi destekliyor.

Anlık mesajlaşma platformu, kullanıcıların belirli bir süre sonra otomatik olarak kaybolan mesajlar göndermesine olanak tanıyarak mesajların alıcının cihazında veya sunucusunda kalıcı olarak saklanmamasını sağlıyor. Konuşmalarınızın gizliliğini arttırıyor.

Rapora göre, Meta’nın sahip olduğu uygulama, “Daha fazla seçenek” menüsü altında kaybolan mesajlar için birkaç yeni süre üzerinde çalışıyor.

Yeni güncelleme, kullanıcıların aşağıdaki 15 süreden yeni bir seçenek seçerek kaybolan mesajları ayarlamasına olanak tanıyacak. Seçenekler, 1 yıl, 180 gün, 60 gün, 30 gün, 21 gün, 14 gün, 6 gün, 5 gün, 4 gün, 3 gün, 2 gün, 12 saat, 6 saat, 3 saat ve 1 saat şeklinde olacak.

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Kaybolan mesajlar için daha fazla sürenin eklenmesi, kullanıcılara gönderdikleri ve aldıkları mesajlar üzerinde kesinlikle daha fazla kontrol sunacak.

Raporda, 1 saatlik sürenin özellikle hassas veya gizli bilgiler içeren mesajlar için yararlı olabileceği, çünkü kullanıcıların hızlı bir şekilde kaybolan bir mesaj göndermelerine olanak tanıdığı ve mesajın alıcının cihazında çok uzun süre saklanmamasını sağladığı belirtildi.

WhatsApp, bu yeni süreleri iOS ve Android için WhatsApp beta’nın gelecekteki bir güncellemesinde uygulamak ve tüm platformlardaki kullanıcıların kaybolan mesajları ayarlamak için bu ek seçeneklere erişebilmelerini sağlamak için çalışıyor. Özellik geliştirilme aşamasında ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanacak.