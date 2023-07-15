Twitter’daki eski bir insan kaynakları patronu, şirketi şirketin eski çalışanlarına borçlu olduğu yaklaşık 500 milyon dolarlık kıdem tazminatını ödememekle suçladı.

Sosyal medya sitesinin eski “toplam ödül başkanı” olan Courtney McMillian, bir toplu davada iddiada bulundu. McMillian, Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın binlerce çalışanı işten çıkarmadan önce işten çıkarma planından haberdar olduğunu ama “masraf” konusunda tereddüt ettiğini söylüyor. Bu, Musk’ın geçen yıl Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından şirkete karşı açılan toplu işten çıkarmalar nedeniyle açılan çok sayıda davanın sonuncusu oldu. Davaya göre işten çıkarmalar nihayetinde yaklaşık 6.000 kişiyi etkiledi.

San Francisco’daki federal mahkemede yapılan şikayete göre, Twitter’ın işten çıkarma planı kapsamında, personelin diğer faydaların yanı sıra en az iki aylık temel maaş ve sağlık sigortasına nakit katkı payı alması gerekiyordu. McMillian da dahil olmak üzere daha üst düzey rollere sahip olanların, kıdem tazminatı olarak altı aylık taban maaşı artı her tam yıllık deneyim için bir hafta ödeneceği söyleniyor.

Ancak personel, işten çıkarıldıktan sonra “en fazla” üç aylık maaş aldı. Şikayete göre bu, bir aylık işten çıkarmanın yanı sıra işçilere işten çıkarma bildirimi sağlamayı amaçlayan bir ABD yasasına uymak için iki aylık maaşı da içeriyordu. Ama bu, çalışanların hak kazandığı 500 milyon doların çok küçük bir kısmıydı. Musk, kasım ayında bir dizi toplu işten çıkarmanın ardından personelin üç aylık maaş alacağını söyledi, bu da yasal olarak gerekenden %50 daha fazlaydı.

İlginizi Çekebilir: Evde Apple Watch Ultra 2 Parçaları Üretebileceksiniz! Nasıl Yani?!

Şikayette bulunanlar, Musk’ı, şirketin planı yerine getirip getirmeyeceği konusunda çalışanları yanıltmakla ve bazılarının firmada aksi halde sahip olacaklarından daha uzun süre kalmasına yol açmakla suçladı. McMillian’ın avukatı Kate Mueting, “Musk başlangıçta çalışanlara, liderliği altında Twitter’ın işten çıkarma planına uymaya devam edeceğini bildirdi. Görünüşe göre bu sözleri, birleşmenin uygulanabilirliğini ve Twitter’ın kendisinin canlılığını tehdit edecek toplu istifaları önlemek için gerekli olduğunu bilerek verdi” dedi.