Tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun son raporu, Apple Watch Ultra 2’nin bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini doğruluyor. Lansmanın Eylül ayında yeni iPhone’larla birlikte veya Ekim ayında başka bir etkinlikte gerçekleşmesi muhtemel görünüyor. Apple’ın yen amiral gemisi akıllı saatinin öyle bir özelliği var ki, bu özellik cihazı Apple ürünleri arasında oldukça farklı bir yere koyuyor. Bu yeni giyilebilir cihaz, Apple’ın 3D baskı teknolojisini benimsediği ilk ürünlerden biri olacak! Evde 3D yazıcınız varsa Apple Watch Ultra 2 üretebileceksiniz!

Apple Watch Ultra 2 Çok Konuşulacak!

Kuo’nun raporuna göre, Apple Watch Ultra 2, “bazı titanyum mekanik parçaları” için 3D baskı teknolojisini kullanacak. 3D baskı, üretim sürelerini ve maliyetleri azaltabilecek bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Bu parçaların bazıları hala geleneksel CNC işlemlerinden geçecek olsa da, 3D baskının kullanılması, üretim sürecini daha verimli ve etkili hale getirecektir.

Apple, bu teknoloji için Farsoon ve BLT gibi 3D yazıcı tedarikçileri ile birlikte IPG Photonics’ten gerekli lazer bileşenlerini tedarik ediyor. Apple Watch Ultra 2’nin üretiminde 3D baskının başarılı olması durumunda, şirketin gelecekte daha fazla ürününde bu teknolojiyi kullanması bekleniyor. Belki gelecekte tamamen 3D yazıcıyla üretilmiş iPhone kasaları bile görebiliriz.

Her ne kadar bu evinde 3D yazıcı olan herkesin bazı Apple Watch Ultra 2 parçalarını üretebileceği anlamına gelse de, Apple’ın bu üretimde kullanacağı 3D yazıcılar evlerde kullanılabilecek 3D yazıcılardan ziyade profesyonel işler için özel üretilmiş bir 3D yazıcı olacaktır. Yani evde Apple Watch 2 Ultra parçası üretip satmak isteyenler biraz hayal kırıklığına uğrayabilir.



Apple’ın 3D baskılı parçalara sahip yeni giyilebilir cihazı, teknoloji tutkunlarının dikkatini çekecek ve kullanıcı deneyimine yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor. Bu, Apple’ın yenilikçi ve öncü yaklaşımının bir başka örneği olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin bu alanda ne gibi adımlar atacağı ve teknoloji dünyasına nasıl yön vereceği merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın bu yeni üretim tekniği beklendiği gibi gidecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!