Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan ve kısa süre önce Twitter CEO’luğu görevini Linda Yaccarino’ya devretmesine rağmen fahri CEO olarak görev yapan Elon Musk, Twitter’ı X olarak yeniden markalaştırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz cumartesi günü gece geç saatlerde attığı tweetlerle, şirketin ünlü kuş logosunun ve adının yakında ortadan kalkacağını duyurdu. Çılgın milyarder Musk koskoca Twitter’ı kendine oyuncak etti!

Twitter Kuşu Uçtu Yerine X Geliyor!

Elon Musk, tweetlerinde “Ve yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz” ifadesini kullandı. Aynı gece ilerleyen saatlerde ise Twitter logosunun değiştirileceğini ve X olarak markalaşacaklarını açıkladı. Musk, değişikliklerin daha önce yapılması gerektiğini ve gecikme için özür dilediğini ifade etti.

Bu yeni markalaşma kararı, Elon Musk’ın uzun zamandır tercih ettiği “X” markasını Twitter’a taşıması olarak yorumlanıyor. Musk’ın daha önce 1999 yılında kurduğu bankacılık girişiminin adı x.com iken, yakın zamanda açıkladığı yapay zeka girişimi de xAI olarak adlandırılmıştı. Nisan ayında ise Twitter’ın holding şirketi X Corp’a dönüştürülmüştü.

Elon Musk, “X” markası altında Twitter’ı bir “her şey uygulaması” haline getirmek istediğini belirtiyor. Ancak detaylı bir açıklama yapmamış olsa da, bu vizyonun Çin’de popüler olan WeChat gibi uygulamalara benzer bir şekilde sosyal ağdan ödeme ve alışveriş gibi farklı alanları kapsayacağı düşünülüyor.

Twitter’ın resmi olarak “X” adını alması, riskli bir hamle olarak kabul edilebilir. Şirket zaten reklam gelirlerinin önemli bir kısmını kaybetmiş durumda ve yeniden markalaşmanın reklamverenlerin tepkisini daha da artırabileceği düşünülüyor. Ancak Musk, yeni bir kimlik ve ismin, şirketin eski yönetimiyle olan bağlarını ve eleştirilen kararları geride bırakmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor olabilir.

Twitter’ın önümüzdeki dönemde X olarak markalaşma sürecini nasıl yöneteceği ve kullanıcılar arasında nasıl karşılanacağı, teknoloji dünyasında merakla beklenen bir konu olarak ön plana çıkıyor. Teknoloji dünyasının umarsız çocuğu Elon Musk, anlaşılan tüm geleneklerimize ihanet etmek konusunda kararlı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter’ın geleceği bu kararla beraber değişecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!