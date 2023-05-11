Önümüzdeki pazar günü, yani 14 Mayıs tarihinde Türkiye Genel Seçimleri gerçekleştirilecek. Bu seçimde milletvekilleri ve cumhurbaşkanı belirlenecek. Yani yeni hükümet ve meclis belirlenecek. Fakat seçime 3 gün kala 4 adaydan biri olan Muharrem İnce, çekildiğini açıkladı. Peki çekilen cumhurbaşkanı adayına (Muharrem İnce için) verilen oylar ne olacak? Oy pusulası değişecek mi? İşte detaylar.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçime 3 gün kala yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurdu. Bunun üzerine İnce’ye verilen oyların ne olacağı ve oy pusulalarında değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu.

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Pusula değişmeyecek, oylar geçersiz sayılmayacak

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oy pusulalarının değişmeyeceğini, adayın aldığı oyların da geçersiz sayılmayacağını açıkladı.

Öztürk, “Çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; ✅Oy pusulası değiştirilmez.

✅Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz.

✅Çekilen adayın %50+1 alması durumunda ise 2. Turda 2. Aday Ve 3. Aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında… — Av. Mustafa Tolga ÖZTÜRK (@mtolgaozturk) May 11, 2023

Seçilirse Mazbata alamaz

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre HDP’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de oy pusulalarında bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Tirkyaki, “Seçim süreci planlandığı gibi devam edecek. Yurt dışı oylar da pazar günü Muharrem İnce’ye verilmesi muhtemel oylar da geçerli sayılacak. Tabii resmi olarak çekildiğini YSK’ye bildirmesi lazım” dedi.

İnce’nin seçilmesi halinde adaylıktan çekilmiş olduğu için mazbata alamayacağını kaydeden Tiryaki, ikinci tura kalması halinde de bu turda yarışamayacağını aktardı.