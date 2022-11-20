Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın platforma dönebileceğini duyurduğu eski ABD Başkanı Donald Trump, “dönmek için sebep görmediğini” söyledi.

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı ankette 6 Ocak 2021’de ABD’de meydana gelen Kongre Baskını öncesi isyana teşvik eden ve kuralları ihlal eden tweetleri nedeniyle platformdan engellenen eski ABD Başkanı Donald Trump’ın dönüp dönmemesi gerektiğini sormuştu. Musk’ın ankettinde Trump’ın dönmesi sonucu çıkarken gözler eski ABD Başkanı’na çevrildi.

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Cumhuriyetçi Yahudiler Koalisyonu’nun aylık liderlik yemeği panelinde konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, “Dönmek için sebep görmüyorum” dedi.

Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social’da olmaya devam edeceğini söyledi.

Elon Musk’ı her zaman sevdiğini söyleyen Trump, Twitter’da çok fazla sahte hesap ve bot olduğundan şikayet etti.

2024’te yeniden aday olacağını duyuran Trump, destekçileriyle iletişimi Truth Social üzerinden sürdürüyor.