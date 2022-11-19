Facebook, kullanıcıların profillerindeki bazı bilgi alanlarını kaldıracak. Din, siyasi görüş, cinsel yönelim ve adreslere ilişkin bilgiler ortadan kalkacak. Sosyal ağdan sorumlu bir kişiye göre, bu önlem tarama deneyimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İçindekiler Facebook kullanıcı profilindeki dört bilgi alanını kaldıracak

Facebook kullanıcı profilindeki dört bilgi alanını kaldıracak

Facebook, 1 Aralık’tan itibaren kullanıcı profilinden şimdiye kadar doldurulabilen (ya da doldurulamayan) bazı bilgi alanlarını kaldıracak. Daha spesifik olarak, adres, cinsel yönelim, siyasi görüş ve din alanları kaldırılacak.

Bu bilgilerin hassas doğası göz önüne alındığında, bu önlem gizlilikle ilgili sorunlardan veya hatta ağdaki tartışmalardan kaçınmaktan kaynaklanıyor olabilir. Ama değil.

TechCrunch web sitesine konuşan bir Meta sözcüsü, bu önlemin her kullanıcının tarama deneyimini kolaylaştırmayı amaçladığını açıkladı.

Aynı yetkili, bu alanları dolduran kullanıcıların, alanların yakında platformdan kaldırılacağını bildiren bildirimler aldıklarını da sözlerine ekledi.

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Aynı sözcü, kullanıcının bu bilgileri paylaşmak istemesi halinde, bunu sosyal ağ Facebook’un başka yerlerinde yapabileceğini de garanti etti.

Ancak Meta sözcüsü 1 Aralık’ta alınacak bir sonraki önlem hakkında bilgi vermeden önce, sosyal medya uzmanı Matt Navarra bu bilgiyi sosyal ağ Twitter’da zaten paylaşmıştı.

Facebook’un kaldıracağı bu bilgi alanlarının, yine Meta’ya ait Instagram ya da rakip TikTok gibi diğer sosyal ağ platformlarında bulunmadığına dikkat edilmelidir.

Bu tür bilgilerin paylaşılması mümkün olsa da, bu platformlar kişisel bilgilerin bu tür özel ayrıntılarını paylaşmaya “davet eden” bilgi alanları içermemektedir.