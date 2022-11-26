Meta’nın mesajlaşma platformu WhatsApp, Windows beta sürümünde kişi kartlarını paylaşma özelliğini kullanıma sunmaya başladı.

WABetaInfo’nun haberine göre yeni özellik, kullanıcıların aynı sohbet paylaşım sayfası içinde kişi kartlarını paylaşmalarına olanak tanıyor.

“Kişiler” giriş noktası, özellik kullanıcının WhatsApp hesabı için zaten etkinleştirilmişse görünecektir.

Bu özellik sayesinde, bir kullanıcı bir kişi kartını paylaştığında, alıcı bunu kolayca adres defterine ekleyebilir.

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Raporda, kişi kartlarını paylaşma özelliğinin Windows için WhatsApp beta 2.2247.2.0 güncellemesini indirdikten sonra bazı beta kullanıcılarına sunulduğu belirtildi.

Bu haftanın başlarında, mesajlaşma platformu Windows beta sürümünde anket oluşturma özelliğini kullanıma sunmuştu.

Bir anket oluşturmak için kullanıcıların sohbet çubuğunun yanında bulunan ek simgesine tıklamaları ve bir anket seçeneği görmeleri gerekiyor.

Bu özellik uçtan uca şifrelenmiştir, yani yalnızca aynı görüşmedeki diğer kişiler bu anketi okuyabilir ve yanıtlayabilir. Hem bireysel hem de grup sohbetleri için kullanılabilir.