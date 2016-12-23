Elon Musk, Tesla Otopilotunun Haftaya Güncelleneceğini Açıkladı

Elon Musk attığı bir tweetle önümüzdeki hafta Tesla otopilotunun güncellenebileceğini ve versiyon değişikliği olabileceğini açıkladı.

Musk attığı tweette güncellemenin tüm araçları kapsamayacağı sadece Ekim ayında tanıtılmış olan HW2 kod adına sahip Tesla araçlarının bu güncellemeyi alacağını belirtti. Şirket yaptığı açıklamada yeni versiyon otomatik pilotun tamamen otonom sürüşe olanak sağladığını belirtti.

Ancak bütün özellikler hemen kullanılabilir olmayacak. Şirket bu özelliklerin tamamının kullanılabilmesi için gerçek cadde ve sokaklarda milyonlarca kilometre daha test edilmesi gerektiğini düşünüyor. Yeni otomatik pilotta otomatik acil durum freni, çarpışma uyarıları, aktif cruise kontrol gibi özellikler yer alacak. Bu özelliklerin bazıları otomatik pilotun bir önceki sürümünde mevcuttu ancak şirket bu özelliklerin daha da geliştirilmiş olduğunu belirtti.

Gelişitrmelerin yolunda gittiği kesin ancak tam olarak hangi özelliklerin geleceği kesin değil. Musk’a göre bir çok özellik hala daha test edilmeyi bekliyor. Musk bu tweetinden hemen öncede otomatik pilotun nöral görüş ağının kusursuz çalıştığını ancak farklı çevrelerde denenmesi gerektiğini belirtti.