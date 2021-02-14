Genel
Elon Musk Putin’i Clubhouse’da sohbet etmeye davet etti
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Clubhouse’da sohbet etmeye davet ettik. Tabi ki Twitter üzerinden.
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Dünya’nın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, neredeyse attığı her adımla gündeme oturmaya devam ediyor. Tesla ve SpaceX CEO’su olan Musk, gerek çılgın projeleriyle, gerek yaptığı açıklamalarla daima dikkat çekmeyi başarıyor. Başarılı iş insanı, sosyal medyayı da aktif şekilde kullanmakta. Musk, özellikle Twitter oldukça etkin kullanıyor ve bu platform üzerinden açıklamalar duyurular yapıyor. Hatta zaman zaman başını Twitter’da yazdıklarıyla belaya bile sokuyor. Başarılı CEO, bu defa yine ilginç bir şey yaptı. Musk, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Clubhouse’da sohbet etmeye davet etti.
Elon Musk Putin’i Clubhouse’da sohbet etmeye davet etti
Clubhouse, son dönemlerde ortaya çıkan ve adını sıkça duyduğumuz yeni bir sosyal medya platformu. Davet sistemiyle kullanıcı kabul eden platform, kısa süre önce çıkış yapmış olmasına rağmen oldukça iyi bir kullanıcı sayısına sahip. Bu popülerlik giderek artarken, Elon Musk gibi isimlerin de katılmasıyla, insanların daha çok ilgisini çekmeyi başardı. Hatta Clubhouse davetleri, internet üzerinden parayla satılmaya başlandı. Giderek popülerleşen sosyal medya platformu ilginç bir olay daha yaşadı. Elon Musk, Twitter üzerinden, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Clubhouse’da sohbet etmeye davet etti. Henüz bu davete bir cevap gelmezken, Musk ve Putin arasındaki bir görüşme ihtimali insanların ilgisini çekmeyi başardı. İkili bir araya gelir mi? Gelirse ne konuşur? Oldukça merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?
— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021
Genel
2021 Skoda Fabia modelinin ilk görseli yayınlandı
Çekyalı otomobil üreticisi, 2021 Skoda Fabia için ilk görseli paylaştı. Kompakt modelinin dördüncü nesliyle ilgili hazırlıklarını sürdüren şirket, yeni Fabia’yı bahar aylarında çıkaracak.
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2021 Skoda Fabia tanıtımı için az bir süre kaldı. Yeni aracın güzel yenilikler ve önemli bir teknolojik gelişme ile gelecek. Tabii zaman yaklaştıkça Skoda heyecan unsurunu arttırmaya çalışıyor ve yeni paylaşımlar yapıyor. Şimdi ise araç hakkında ipucu veren ilk resmi görsel geldi.
Aracın platformu da tamamen değişiyor ve VAG Grubu’nda aynı segmentteki diğer araçlar gibi MQB-A0 platformuna geçiş söz konusu olacak. Aracın büyüyen boyutları, daha iyi baş ve diz mesafesi ile dönüş yapacak olurken, bagaj hacminin de 50 litre artış yaşayarak 380 litreye ulaşacağı belirtiliyor.
Yeni Fabia’ya ilişkin ilk ipucu görselini paylaşan Çekyalı üretici; kompakt modelin önümüzdeki bahar aylarında tanıtılacağını duyurdu. Fabia’nın tasarımında çizgileri çok daha modern noktaya taşıyacak değişimler de gelecek.
Yeni 2021 Skoda Fabia; grubun EVO motor gamında bulunan düşük emisyonlu benzinli motorlar ile manuel veya 7 ileri DSG şanzıman seçenekleriyle satışa sunulacak. Yeni mimariye geçiş sayesinde otomobilin teknolojilerinde ve sürüş asistan sistemlerinde dişe dokunur değişimler yaşanacak.
Son olarak ilerleyen zamanlarda yeni Fabia’nın station wagon versiyonunun geleceği de şimdiden bilinenler arasında. Ayrıca yeni nesil 2021 Skoda Fabia modelinde Combi’nin de ürün gamında olacağı belirtiliyor.
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Genel
Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaştı
Juventus takımının 36 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Ronaldo’nun sadece Instagram hesabında 262 milyon takipçisi bulunuyor.
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Kariyerini Juventus forması ile sürdüren dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, bir kez daha tarihe geçti. Golleri ve kaldırdığı kupalarla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Portekizli yıldız, bu kez de sosyal medyada bir ilke imza attı.
Cristiano Ronaldo, bugün itibarıyla Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarında 500 milyon takipçiyi geçmeyi başardı. Ayrıca söz konusu rakipleri Messi’nin 183 milyon, Neymar’ın ise 146 milyon takipçisi var.
Paylaşılan bilgiye göre Cristiano Ronaldo; 2019 yılında Instagram’da her sponsorlu paylaşım için gönderi başına yaklaşık 971 bin sterlin kazandı. Bununla birlikte yıldız isim yalnızca Instagram’dan yılda 50 milyon dolardan fazla gelir elde etti.
Sosyal medyada böylesine büyük bir sayıya ulaşmayı başaran ilk isim olan Ronaldo’nun platformlara göre takipçi sayıları şu şekilde:
- Facebook: 148 milyon
- Instagram: 262 milyon
- Twitter: 91 milyon
Cristiano Ronaldo, Juventus’ta 3. sezonunu geçiriyor. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, performansından hiçbir şey kaybetmeden takımına katkı vermeye devam ediyor. Ayrıca bu sezon Juventus’un 20 maçından 17’sinde forma giyen Ronaldo, 16 gole imzasını koydu.
Son olarak İtalyan ekibi ile yıllık 30 milyon euro için anlaşan yıldız futbolcu, sosyal medya gelirleriyle servetine servet katmaya devam ediyor.
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Donanım
Nvidia Arm anlaşmasına Qualcomm da karşı çıktı
İngiltere merkezli Arm işlemci firmasının Nvidia tarafından satın alınması birçok otorite tarafından eleştiriye maruz kaldı. Şimdi ise bilindik bir başka işlemci firması Qualcomm da konuyla alakalı görüşünü bildirdi.
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Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu, Avrupa Komisyonu yanında Birleşik Krallık ve Çin otoritelerine görüş bildiren Nvidia; söz konusu anlaşmaya karşı olduklarını söyledi. Bunun dışında anlaşma üzerinde halihazırda araştırma başlatan otoriteler de mevcut.
Bu sırada FTC, yani Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu da araştırmasında ikinci aşamaya geçti. CNBC’ye konuşan iki kaynağa göre komisyon; Softbank, Arm ve Nvidia’dan anlaşmayla alakalı daha fazla bilgi vermesini istedi. İstenilen bilgilerin gelmesinin ise biraz zaman alması muhtemel gibi duruyor. Çünkü hem istenenler ufak çaplı belgeler değiller; hem de komisyon karar vermeden önce başka şirketlerin de fikirlerini soracak.
Bunun yanı sıra Qualcomm dünya çapında kendi araştırmasını da yürütmeye karar verdi. Firmaya göre Nvidia-Arm işbirliğinin onaylanıp onaylanmamasında bunun önemli bir etkisi olacak.
Diğer taraftan Nvidia ise CNBC’ye yaptığı bir konuşmada; yetkililerin araştırma sonucunda bu anlaşmanın yararlı olduğunu göreceklerine güvendiklerinden bahsediyor.
Arm işlemcileri şu anda dünya üzerindeki akıllı telefonların %95’inde kullanılıyorlar. O yüzden de Qualcomm ve diğer bazı firmalara göre bu anlaşmanın onaylanması durumunda firmanın işlemcilerini kullanmak çok daha zorlaşacak. Dolayısıyla Qualcomm bu anlaşmaya karşı çıkan tek işlemci firması değil.
Nvidia Arm anlaşmasının onaylanıp onaylanmayacağını araştırmalar bitene kadar bilmemiz çok zor. Anlaşmanın ve etkilerinin potansiyel büyüklüğünü de düşünürsek, bu süreç biraz uzayabilir gibi duruyor.
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