Pocket Casts, podcast uygulamasının kaynak kodunu herkese açık hale getiriyor. Şirket, podcast’leri ve genel olarak uygulamaları Spotify veya Apple gibi üçüncü taraflara daha az bağımlı hale getireceği umuduyla uygulamaları açık kaynaklı hale getirmek istiyor.

Pocket Casts’in ana şirketi Automattic, hem iOS uygulamasının hem de Android uygulamasının kodunu GitHub’da yayınladı. Kod, Mozilla Kamu Lisansı 2.0 altında mevcuttur, bu da uygulamanın ticari olarak da uyarlanabileceği ve dağıtılabileceği anlamına gelir. Yaratıcılar, diğer geliştiricilerin de bu işe dahil olmasını ve kodu aktif olarak değiştirmesini umduklarını belirttikleri bir blog yazısı kaleme aldılar.

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WordPress’in de arkasındaki şirket olan Automattic, geçtiğimiz yıl Pocket Casts’i satın aldı. Şirket 2019’da tek seferlik satın alma fiyatı yerine freemium kazanç modeline geçti.

Uygulamaların kodlarının herkese açık hale getirilmesi, podcast dünyasında belirli tarafların uygulamalarında özel içerikler sunduğu bir eğilime aykırıdır. Kaynak kodu ve uygulamanın kendisi içerik ve podcast’lerden ayrı olsa da, Automattic özellikle Apple ve Spotify ekosistemlerinden bahsetmektedir. Bunlar son yıllarda Joe Rogan’ınki gibi özel programlara büyük yatırım yapıyor. “Podcast yayıncılığının Apple ve Spotify tarafından kontrol edilemeyeceğine ve edilmemesi gerektiğine ve bunun yerine üçüncü taraf uygulamalardan oluşan çeşitli bir ekosistemin mevcut olması gerektiğine inanıyoruz.”