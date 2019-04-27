Elon Musk ‘ın paylaşımlarına denetleme geliyor!

Elon Musk ‘ın Twitter paylaşımlarına SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ve yatırımcılar tarafından denetleme gelecek!

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Elon Musk son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle, sahip olduğu Tesla şirketinden kovulma noktasına gelmişti. Yatırımcıların yaptığı şikayetler doğrultusunda Musk, Tesla’nın CEO koltuğunu devretmiş ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam etmek zorunda kalmıştı.

SEC, anlaşmaları ihlal ettiği ve kamuya açık olmayan bilgileri paylaştığı nedeniyle Musk’a oldukça sert hamlelerde bulundu. Elon Musk , geçtiğimiz yıl gündeme gelen bu sorun karşısında SEC’e yanlış bir şey yapmadığını söylese de Tesla milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Musk ‘a gelen denetlemeler sonucunda, belirli konularda attığı Tweet’lerin bir SEC avukatından onay alması gerekiyor. Ünlü girişimcinin, özellikle Tesla yatırımcılarını zora sokabilecek ve yapılan anlaşmaların detaylarını açığa çıkarabilecek paylaşımlarda bulunmaması gerekiyor. Bunlar: Şirketin finansal durumu, şirketin herhangi bir konuda daha önce yayınlanmamış tahmini rakamları, SEC ile ilgili olaylar (Musk’ın hisseleri ile ilgili olaylar dahil.), şirket yöneticilerinde yaşanan değişiklikler gibi.

Musk , geçtiğimiz günlerde denetlemeye karşı olduğunu belirten paylaşımlar yapmış olsa da şirketinin ve kendisinin çıkarları doğrultusunda yapılan anlaşmaları kabul etmek durumunda kaldı.