Elon Musk şok açıklama yaptı. SpaceX taciz iddialarıyla gündeme gelen Elon Musk, bu sefer de telefonlar hakkındaki bir yorumu ile gündeme geldi. “Gelecekte telefonlar olmayacak” diyen çılgın milyarder, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Neuralink sayesinde düşünerek kontrol edilebilen telefonlar mı geliyor? İşte Elon Musk’ın gündem olan açıklaması.

Elon Musk: Gelecekte Telefonlar Yerine Neuralink Beyin Çipleri Olacak

Elon Musk, Neuralink beyin çiplerinin gelecekte telefonların yerini alacağına inanıyor. Musk, X’teki bir gönderiye yanıt olarak, “Gelecekte telefonlar olmayacak, sadece Neuralinkler olacak” ifadelerini kullandı. Beyin çipleri üretme hedefiyle yola çıkan Neuralink‘in de CEO’su olan Musk, bu açıklaması ile dikkat çekti. Neuralink, şu anda 29 yaşındaki Noland Arbaugh üzerinde ilk insan denemelerini yürütüyor.

Musk’ın cevap verdiği resim oldukça ilginç. Yapay zeka ile oluşturulan bu resimde Musk’ın elinde bir telefon tuttuğunu ve alnında yapay zeka simgesi benzeri bir şey olduğunu görüyoruz. Bu gönderi “Yeni X telefonunuzu düşünerek kontrol etmenizi sağlamak için beyninize bir Neuralink arayüzü kurar mıydınız?” şeklinde paylaşılmış.

X’teki birkaç kullanıcı Musk’ın yorumuna yanıt verdi. Bir kullanıcı, “Seni seviyorum Elon. Ama hiçbir şekilde kafama bir şey yerleştirmeyeceğim. Bu benim için imkansız” diye yazarken, bir diğeri “Bu çılgınca olacak,” diyerek Musk’ın bu hayaliyle ilgili fikirlerini belirtmiş.

Neuralink Deneyleri Nasıl Gidiyor?

Neuralink’in ilk insan deneği olan Arbaugh, sekiz yıl önce geçirdiği bir kaza sonrasında omuzlarından aşağısı felçli kalmıştı. Arbaugh, 28 Ocak’ta beyin ameliyatı geçirdi ve şu anda umut verici iyileşme belirtileri gösteriyor. Neuralink, Arbaugh’un kaydettiği ilerlemeyi gösteren bir video yayınladı ve satranç oynamak gibi sevdiği aktivitelere katılma yeteneğini nasıl dönüştürdüğünü paylaştı.

Arbaugh, “Bu çılgınca, çok havalı. Bunun bir parçası olduğum için şanslıyım. Her gün yeni bir şey öğreniyor gibiyim. Bunu yapabilmenin ne kadar havalı olduğunu tarif edemem,” dedi. Ancak geniş çapta bir insan deneyi için henüz yeteri kadar veri yok.

Musk, kısa süre önce Neuralink’in ikinci katılımcı için başvuruları kabul etmeye başladığını duyurdu. Musk, “Neuralink ikinci katılımcı için başvuruları kabul ediyor. Bu, sadece düşünerek telefonunuzu ve bilgisayarınızı kontrol etmenizi sağlayan Telepati sibernetik beyin implantımız” diyerek Neuralink’i insanlara anlatmaya çalışıyor.

Bununla birlikte, Neuralink bazı engellerle de karşılaşıyor. New York Post’un haberine göre, eski bir Neuralink hayvan bakım uzmanı olan Lindsay Short, şirket aleyhine dava açtı. Short, hayvanlara bakarken uygun koruyucu ekipman sağlanmadığını ve bu hayvanların tehlikeli bir virüs taşıdığını iddia ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce düşüncelerimizle kontrol edilebilen telefonlar gerçek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!