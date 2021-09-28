Tesla CEO’su Elon Musk, çip sıkıntısı hakkında konuştu. Elon, Cuma günü yaptığı açıklamada, devam eden yarı iletken krizinin gelecek yıl biteceğini söyledi.

Teknoloji milyarderi, çip sıkıntısının uzun vadeli bir sorundan ziyade “kısa vadeli” bir sorun olduğunu düşündüğünü söyledi. Musk, Cuma günü çevrimiçi olarak yayınlanan bir İtalyan teknoloji etkinliğinde, “Yapılmakta olan çok sayıda çip üretim tesisi var ve gelecek yıla kadar iyi bir kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Musk, hangi yonga bitkilerinden bahsettiğini belirtmedi. Çip pazarının büyük üreticileri Intel ve TSMC, ABD’de yeni tesisler kurma planlarını açıkladılar, ancak birkaç yıl daha bu planlarını gerçekleştiremeyecekler. Danışmanlık firması Forrester’da araştırma direktör yardımcısı olan Glenn O’Donnell, kıtlığın 2023′e kadar sürebileceğine inanıyor.

Nisan ayında bir blog yazısında, “Talep yüksek ve arz kısıtlı kalacağından, bu kıtlığın 2022 ve 2023′e kadar sürmesini bekliyoruz” dedi.

Küresel talaş kıtlığının çok çeşitli endüstriler üzerinde büyük etkisi oldu, ancak otomotiv sektörü özellikle çok kötü etkilendi. Ford, Volkswagen ve Daimler gibi sektördeki büyük isimler, çip eksikliği nedeniyle çeşitli noktalarda üretime ara vermek ve üretim hedeflerini düşürmek zorunda kaldı.

Tesla’ya Etkisi

Şirketin ilk çeyrek kazançları sırasında Musk, Tesla’nın çip sıkıntısına atıfta bulunmadan önce bazı tedarik zinciri sorunları olduğunu söyledi.

“Bu çeyrek ve bence 2. ve 3. çeyrekte biraz da olsa Tesla’nın hayatında yaşadığımız en zorlu tedarik zinciri zorluklarından bazılarına ve tedarik zinciriyle aynı zorluklara sahip olduğunu görmeye devam edeceğiz. Açıkçası, insanlar çip kıtlığını duymuşlardır. Bu büyük bir sorundur.”

Danışmanlık firması AlixPartners, bu hafta çip sıkıntısının otomotiv endüstrisine yalnızca bu yıl 210 milyar dolarlık gelire mal olacağını tahmin etti.

Otomotivin küresel eş lideri Mark Wakefield AlixPartners’daki endüstriyel uygulama, bir açıklamada, “Tabii ki herkes çip krizinin şimdiye kadar daha fazla azalacağını ummuştu, ancak Malezya’daki COVID-19 karantinaları ve başka yerlerde devam eden sorunlar gibi talihsiz olaylar işleri daha da kötüleştirdi” dedi.

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Otomobil üreticileri, hidrolik direksiyon ve fren sensörlerinden eğlence sistemlerine ve park kameralarına kadar her şeyde yarı iletkenler kullanıyor. Arabalar ne kadar akıllı olursa, o kadar çok çip kullanırlar. 2019′da Tesla, yolda olanlara yanıt olarak yerleşik yazılımın kararlar almasına yardımcı olan özel AI çiplerine sahip otomobiller üretmeye başladı.

Musk, Temmuz ayında Tesla’nın ev için bir yedek pil olan Powerwall ürününün üretiminin çip sıkıntısı nedeniyle “geciktiğini” söyledi. Bu gecikmeden sonra, Tesla hisselerinde düşüşler yaşandı.

Kaynak: CNBC