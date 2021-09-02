Tesla Pil Devrimi Ne Zaman Geliyor?

Geçen yıl Eylül ayında Tesla’nın son Battery Day’i sırasında, yaptığı iki duyuru insanların dikkatini çekti. En büyük yaygara, Tesla’nın sadece birkaç yıl içinde 25.000 dolarlık bir arabaya sahip olacağına dair ipucu hakkında yapıldı. Ancak daha acil olan haber, 2021’de hacim olarak 4680 adlı yeni bir hücre tipinin duyurulmasıydı. Bu hücre, şu anda çoğu Tesla otomobillerde kullanılan 2170 tipinin çapının iki katından fazla ve 10 mm daha uzun olacak. Musk, Tesla araçlarına %16 daha fazla menzil sunacağını, altı kat daha fazla güç sağlayacağını ve kWh başına %14 daha ucuza mal olacağını iddia etti. Ancak, yeni teknoloji birkaç sorunla karşı karşıya kaldı.

Eylül 2020’deki Battery Day’de Musk, Eylül 2021’e kadar Tesla’nın yeni hücreleri üreten yaklaşık 10GWh kapasiteye ulaşacağını iddia etti. Ancak 2020 yılında üretim verimi %20 gibi düşük bir seviyedeydi. Bu çok şaşırtıcı değil, çünkü bu sadece aynı teknolojiye sahip daha büyük bir hücreye geçiş değil. Yeni hücre, üretimdeki aşama sayısını büyük ölçüde azaltan ve ayrıca anotlar ve katotlar için farklı malzemeler kullanan ”kuru” elektrot üretimini içermesi amaçlanmıştır.

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Aküler, otomobilin yapısının bir parçası olacak ve Tesla’nın yalnızca hücreler için sert bir muhafaza sağlamak için kullanılan şasi elemanlarını çıkarmasına, araç ağırlığından tasarruf etmesine ve mevcut alanı en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyacak. Tüm bu gelişmeler sonunda Tesla’nın akü maliyetlerini kWh başına %56 oranında azaltmasına olanak tanıyacak, bu da pazarın bütçe sonunda otomobil fiyatlandırması üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak ve mevcut premium fiyatlar için çok daha uzun menzilli araçlara olanak sağlayacaktır.

Elon Musk Tesla Model S Plaid +’ı iptal ettiğinde, Plaid’in “yeterince hızlı” olduğunu savundu. Bununla birlikte, başka bir teori, Plaid+’ın 520 mil menzil vaat etmesinden dolayı, bunun 4680 hücrenin miktar olarak mevcut olmasını gerektirdiğidir, ki bunlar henüz mevcut değil. Cybertruck ve Semi’nin gelişi, 4680 hücre üretiminin yavaş yavaş artmasıyla 2022’ye erteleniyor gibi görünüyor ve Tesla’nın Berlin ve Teksas’taki fabrikalarından Tesla Model Y otomobilleri 2170 hücrelerini kullanmaya devam edeceği düşünülüyor.

Nisan ayında Musk, güvenilir 4680 hacminin 12-18 ay uzakta olduğunu ve bunun 2023’e bu kadar yetişeceğini söyledi. Bununla birlikte, 2020 Battery Day’de Musk, 2022 yılına kadar 100GWh üretim vaat ediyordu ki bu açıkça iyimserliğin ötesindeydi. Neyse ki, YouTube Kanalı Hyperchange’in Galileo Russell’a göre, son zamanlarda işler düzelmiş gibi görünüyor ve üretim verimi şu anda %70-80 seviyesinde. Tipik Tesla modasında, teknolojik vaat devam ediyor, ancak zaman ölçeği önemli ölçüde azaldı. 2017’de Tesla Model 3 üretimi, Musk’un başlangıçta vaat ettiğinin %84 gerisinde kaldı. Bu yılın Ağustos ayının başlarında, daha fazla teslimatı vardı. Bu Tesla’dan yeni bir şey değil. Ancak, dünya çapında otomobil satışlarını etkileyen çip arzı ile ilgili sorunların yanı sıra, elektrikli araçlar, akü talebinin yeterli sevk üniteleriyle karşılanamadığı bir durumdan muzdarip olacaktır. Aslında, akü beslemesi elektrikli araçların yaygın olarak benimsenmesinin önündeki en büyük engel olabilir. EV-volumes geçtiğimiz günlerde küresel satışların 2021’in ilk yarısında 2020’nin ilk yarısına göre %168 arttığını belirtti. 2021’de yaklaşık 8,5 milyon yeni elektrikli araç (EV – Electric Vehicle) satışı anlamına gelen ve 2022’de 20 milyonun üzerinde yeni elektrikli araç satışı anlamına gelebilecek bu üstel büyümeyi sürdürmek için batarya üretiminde eşlik eden bir artış olması gerekecek. Aslında, otomobiller daha fazla menzil için daha büyük akülerle geldikçe, akülere olan ihtiyaç birim araç satışlarından bile daha hızlı artacaktır.

Bu nedenle Tesla’nın 4680 hücresiyle yaşadığı sorunları hızla çözmesi şarttır. Bir sonraki araç geliştirmeleri ve yeni araçlar – Cybertruck, Semi ve gizemli 25.000 $ ‘ lık “Model 2” dahil – hepsi bu teknolojiye bağlı ve giderek daha sert bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Tesla, akü teknolojisinde yenilik yapan tek şirket değil ve Avrupa otomobil üretiminin uyuyan devleri, Volkswagen ve Stellantis de dahil olmak üzere elektrikli araçlara yeniden odaklanmak için uyandı. Bu şirketler aynı zamanda yerel Avrupalı akü tedarikçileriyle de çalışıyor.

4680 hücresinin vaadi oldukça önemli ve açıkça mükemmelleşmesi kolay bir teknoloji değil. Bu hacme geldiğinde elektrikli araç yeteneklerinde bir başka adım değişikliği olacaktır. Şu anda, vaat edilenden en az 12 ay sonra olacak gibi görünüyor.

Kaynak: Forbes, Tesla