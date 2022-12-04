Twitter CEO’su Elon Musk bugün Bloomberg tarafından öne çıkarılan iki saatlik Twitter Spaces sohbetinde Apple’ın Twitter sosyal ağında reklam vermeye “tamamen devam ettiğini” söyledi. Musk ayrıca Apple’ın Twitter’ın en büyük reklamvereni olduğunu da doğruladı.

Sadece beş gün önce Musk, Apple’ı “ifade özgürlüğünden” nefret etmek, “moderasyon taleplerinde bulunmak” ve reklam harcamalarını durdurmakla suçlamış ve Apple ile Twitter arasında potansiyel bir savaşın başladığına dair basında çok sayıda haber çıkmasına neden olmuştu. Musk, Apple’ın Twitter’da reklam sunmayı “büyük ölçüde durdurduğunu” ve ayrıca “Twitter’ı App Store’dan çıkarmakla” tehdit ettiğini iddia etti.

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Musk, bu açıklamaları yaptıktan iki gün sonra Apple CEO’su Tim Cook ile bir araya geldi ve sonunda rotayı tersine çevirdi. Görüşmenin ardından Musk, Twitter’ın App Store’dan kaldırılabileceği konusunda aslında bir “yanlış anlaşılma” olduğunu ve Cook’un “Apple’ın bunu yapmayı asla düşünmediğini açıkça ifade ettiğini” söyledi.

Musk, Cook’un kendisine Apple Park’ı gezdirdiğini ve ikilinin “iyi bir sohbet” gerçekleştirdiğini, bunun da Apple’ın Twitter reklamlarına yeniden başlamasına yol açtığını söyledi. Apple, Twitter’daki reklam harcamalarını durdurduğunu doğrulamadığı gibi Musk’ın bugünkü yorumları hakkında da herhangi bir açıklamada bulunmadı. Twitter Space tartışmasının ardından Musk bir tweet atarak “reklamverenlere Twitter’a geri döndükleri için teşekkür etti.”

Apple sürekli olarak Twitter’ın en büyük reklamverenlerinden biri ve reklam harcamalarının yıllık 100 milyon doları aştığı bildiriliyor.