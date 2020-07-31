Elephone E10 Pro, resmi web sitesinde satışa çıktı!

Son günlerde oldukça popüler olan Elephone markası, Elephone E10 Pro isimli yeni fiyat/performans cihazını web sitesinde satışa sundu. Cihazın fiyatına göre sunduğu özelliklerin oldukça zengin olması telefonu öne çıkaran en önemli etken.

İlginizi çekebilir: Oppo Watch, resmi olarak global pazara açılıyor!

reklam

Elephone E10 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Elephone E10 Pro, 6.55 inçlik HD+ çözünürlüklü IPS LCD bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran/gövde oranı %90.3 olup, estetik bir ekran tasarımına sahip olacak. Telefon, ön tarafta nokta delik tasarımlı 13 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunduruyor. E10 Pro’nun donanımsal özelliklerine geldiğimizde ise 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı karşımıza çıkıyor. Bu depolama alanı microSD kart ile birlikte 512 GB’a kadar çıkartılabiliyor. Telefon, Helio P22 yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti 4 adet 1.8 GHz, 4 adet 1.5 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci sunuyor.

Elephone E10 Pro, arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Diğer üç kamera ise 13 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Cihazın kamera özelliklerine göz attığımızda ise geceleri keskin bir şekilde fotoğraf çekebilen Ultra Net Gece Modu gibi modlar karşımıza çıkıyor. Ayrıca telefonun kameraları yapay zeka destekli olacak.

Son olarak E10 Pro, 10W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya ile gelecek. Cihazın Bluetooth 5.0 ve NFC desteği bulunacak. Telefonun resmi web sitesindeki satış fiyatı 149.99$ olarak belirlendi.