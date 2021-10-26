Elektronikte Aradığınız Güven İşin Uzmanı MediaMarkt’ta!

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Bu seferki listemizde farklı kategorilerden ürünler bulunuyor. Sizler için oluşturduğumuz liste ise şu şekilde:

Apple’ın büyük tasarım değişikliğine gitmeye başladığı model olarak dikkat çeken iPhone 12 Pro modeli sunduğu güçlü kamera özellikleri ve gün boyu bitmeyen bataryasıyla dikkat çekiyor. 6,1 inç HDR destekli ekranı ve A14 Bionic işlemcisiyle kullanıcısını memnun eden iPhone 12 Pro modellerinde Denizbank kredisiyle faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatı da sizleri bekliyor. BNP Paribas Cardif tarafından sağlanan 1 yıllık cihaz koruma sigortasını da 1.999 TL’ye satın alabiliyorsunuz. Siz de iPhone 12 Pro modeline göz atmak ve 14.599 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 28 Ekim olduğunu unutmayın.

Sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmeden kotlardan ipek kumaşlara kadar her şeyi ütülemek isterseniz bu PHILIPS ütü tam size göre. Ayrıca 1,8 L kapasite, size hazneyi tekrar doldurmadan 2 saat sürekli kullanım rahatlığı sağlar. Yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilir kumaşlar üzerinde yanık oluşturmamayı garanti ediyor. Üstelik paraf ve bonus karta peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla sizleri bekliyor. Ek olarak BNP Paribas Cardif Sigorta tarafından sağlanan 1 Yıllık Sigorta ve 1 Yıllık Uzatılmış Garanti paketini de 69 TL’ye satın alabiliyorsunuz. Eğer siz de bu ütüye göz atmak ve 2.299 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 28 Ekim olduğunu unutmayın.

890 W güç sunan bu FAKIR Cross Electronic 4A Toz Torbasız Süpürge 1,5 L toz toplama haznesine sahip. 77.9 dB ses seviyesiyle sizi de rahatsız etmeden iyi bir şekilde ortam temizliğini gerçekleştirebileceğiniz model fiyatıyla da üzmüyor. Üstelik paraf ve bonus karta 9 taksit fırsatı da sizlerle. BNP Paribas Cardif Sigorta tarafından sağlanan 1 Yıllık Sigorta ve 1 Yıllık Uzatılmış Garanti paketine de159 TL’ye sahip olabilirsiniz. Eğer siz de bu torbasız süpürgeye göz atmak ve 999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 28 Ekim olduğunu unutmayın.

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Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.