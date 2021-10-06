Elektrikli Süpürge Teknolojisinin Geleceği Redroad V17’de Yatıyor!

Teknoloji dünyasının hızlı bir ilerleme içinde olduğu hemen hemen herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Bu hızlı gelişmede kablosuz elektrikli süpürge gibi ürünleriyle sektöre ve kullanıcılara büyük katkıda bulunan markalardan biri de Redroad. Redroad markasının bugün piyasadaki en dikkat çeken ürünlerinden olan V17 de, sıra dışı özellikleriyle sektördeki en özel kablosuz elektrikli süpürgeler arasında yerini almış durumda.

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Gelin Redroad V17’nin bütün özelliklerine birlikte göz atalım

Tasarım

Fütüristik tasarımıyla, arkasındaki mühendisliğin de sıra dışı olduğu hissiyatını bize vermeyi başaran Redroad V17, uzay çağının tasarım çizgilerini taşımasının yanı sıra; kişiselleştirilebilir bir HEPA filtresi kapağına sahip olmasıyla da bizleri şaşırtmayı başardı. Cihazın bünyesinde bulunan HEPA filtresi kapağını, dilediğiniz renklerde kullanabilmeniz mümkün. Böylelikle Redroad V17’nizi kişiselleştirerek dilediğiniz renkte kullanabiliyorsunuz.

Cihazın gövdesi ve baş kısmı da sıra dışı tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Temizlik performansı

Bir elektrikli süpürgenin emiş gücü denildiği zaman bakılması gereken ilk nokta da motor gücü oluyor. 450W’lık motor gücüyle sınıfındaki ortalamanın üstüne çıkmayı başaran cihaz, 26.500 Pa gibi yüksek seviye bir emiş gücü sunabiliyor. Ayrıca cihaz, tam şarjdayken maksimum gücüyle beraber 60 dakikaya varan kullanım süresi sunabiliyor. Böylelikle geniş alanlarda yapacağınız temizliklerde bile yeterli kullanım süresine sahip olabiliyorsunuz.

Bir elektrikli süpürgenin temizlik performansını etkileyen diğer önemli unsurlardan biri de fırça yönü ve kalitesi. Bu noktada çift fırçasıyla birçok alanda temizliğe katkıda bulunan cihaz, hem sert zeminlerde, hem de halı gibi zeminlerde yüksek temizlik performansı gösterebiliyor. Başlık mekanizmasının çok yönlü hareket kabiliyetinin bulunması da cihazın köşe bucak yapılan derin temizliklerde boşluk bırakmadan bütün yüzeyi süpürebilmesine katkıda bulunuyor.

Pil ömrü

Dilenirse şarj standı üzerinden kablolu olarak da şarj edilebilen Redroad V17, tam şarja ulaştığında 60 dakikalık bir temizlik süresi sunabiliyor. Böylelikle geniş çaplı bir temizlik yapmak istediğiniz zamanlarda bile gayet efektif olan süpürge, temizliğin orta yerinde piliniz bitmeyecek şekilde tasarlanmış.

Redroad V17’nin pil tarafındaki teknik detaylarına gelirsek de; 7 hücreli ve 2.500 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca bu pilin süpürgeyle uyumuna ve güvenliğine dair gerekli çalışmalar da yapılmış durumda.

V17’de kullanılan filtre teknolojisi

Redroad V17’de, sektördeki standartları karşılayacak şekilde HEPA filtre tercih edilmiş. Kömür destekli bir filtreye sahip olan cihazda böylelikle istenmeyen mikroorganizmaların barınmasına müsaade etmeyecek bir habitat oluşturulmuş. Bu sayede bakteri, fungi veya mayt oluşumunun da önüne geçilmiş oluyor.

Cihazda kullanılan 5 katmanlı filtre teknolojisi, H13 Carbon Hypa filtre, H12 Hypa filtre ve toz ayırma filtresi gibi filtreleri bünyesinde barındırıyor. Böylelikle hem temizlik verimi artırılmış oluyor hem de vakum gücünden bir şekilde kaçıp dışarıya tekrardan dağılması ihtimali bulunan toz partiküllerinin önüne geçilmiş oluyor.

Sessizlik

Bunca performans detayından bahsettik; peki Redroad V17’nin sessizlik yönünden artıları neler diye soranlar için de gelin cihazın kullanım sırasında ne kadar ses yaydığını konuşalım.

Cihazda brushless yani fırçasız elektrik motoru kullanılması sürtünmeleri ve haliyle de gürültüyü azaltmakta. Ayrıca yapısal olarak ses emici özelliğe sahip olan polimer bir kaplama kullanılması da yüksek miktarda gürültünün önüne geçiyor. Motorun mümkün olan en düşük vibrasyona sahip olması da titreşimleri, haliyle de ek gürültülerin oluşmasını engelliyor. Hava çıkış ünitesinde yapılan iyileştirmelerle de, cihazı terk eden hava cihazı gürültü yaratmadan terk ediyor. Böylelikle Redroad V17’nin gürültü seviyesi 60 desibelin altında kalmayı başarıyor.

Zorlu bölgelere ulaşım

Evinizde koltuk ve masa altları gibi zorlu bölgeler varsa, kolay kıvrılabilir eklem yerleriyle zemine yakın bölgelere de rahatlıkla ulaşabiliyor. Böylelikle sıradan süpürgelerle ulaşamayacağınız bölgeleri temizleyebilmeniz de mümkün hale geliyor.

Sadece bununla sınırlı kalmayan cihaz, havalandırma boşluklarını bile temizleyebilmenizi sağlayacak yapıya sahip.

Aracınızda temizlik yapmak istediğiniz zaman Redroad V17 yine taleplerinize cevap verebilecek konumda. Ayrıca araç içinde kullanabileceğiniz bu ek aparat, LED ışık desteğiyle evinizin veya aracınızın karanlık bölgelerinde bile zorlanmadan temizliğinize devam edebilmenizi sağlıyor.

Hatta işi biraz abartarak dizüstü bilgisayarınızı bile Redroad V17 ile temizleyebilirsiniz.

Dijital ekran

Elektrikli süpürgenizin anlık verilerini dijital bir ekrandan görebilmek şimdiye kadar ancak bir lüks olabilirdi fakat ilerleyen teknolojiye ayak uyduran Redroad, renkli LCD ekranıyla çalışma modunu, pil seviyesini ve herhangi bir hata bildirgesini size bu ekran aracılığıyla iletebiliyor. Üstelik bu ekran V17’de, 13 ayrı dil desteğine sahip.

Redroad V17 ile ilgili daha fazla bilgi edinebilmek ve Redroad ürünlerini inceleyebilmek için Redroad’un resmi web sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz: https://redroad.cc/

Not: Bu içerik, Redroad’un desteğiyle hazırlanmıştır.