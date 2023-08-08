Elektrikli otomobil pazarı her geçen gün daha da büyüyor. Bu bağlamda birçok marka yeni elektrikli otomobillerini piyasaya sürüyor. Ancak bu markaların büyük bir çoğunluğu günlük kullanım için otomobiller üretiyor. Elektrikli spor otomobil üreten markalar ise bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar sınırlı. Bu markalardan birisi de Audi. RS e-Tron GT isimli elektrikli spor otomobilini piyasaya süren Audi şimdi de Audi RS-6’nın elektrikli versiyonu üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

*Audi e-tron GT quattro

Audi RS-6’nın elektrikli versiyonu olacak olan A6 e-Tron 2021 yılında gösterilmişti. Otomobil tam şarj ile 435 millik bir menzil sunacak. Bu da 700 kilometreye tekabül ediyor. Hızlı şarj desteğine sahip olacak olan A6 e-Tron 10 dakikalık şarj ile birlikte 460 km menzil sunacak.

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A6 e-tron’un iki motor ile birlikte geliyor. Bu iki motor ile birlikte elektrikli otomobil 0-100 km/s hıza sadece 4 saniyede çıkabiliyor. Otomobilin quattro (4 tekerden çekiş) ve RWD (arka tekerlerden çekiş) olmak üzere iki farklı seçeneği olacak.

*Audi e-tron GT quattro

Sızıntılara göre Audi’nin yeni elektrikli spor otomobili olacak olan A6 e-Tron 2025 yılında piyasaya sürülecek. Audi elektrikli otomobil pazarında oldukça güçlü bir şekilde ilerliyor. Bakalım VW, Opel, Renault, Mercedes, BMW gibi rakipleri Audi’nin bu hamlesi karşısında ne yapacak?