İçten yanmalı motorlu otomobillerin artık sonuna geliniyor. Bu bağlamda birçok otomobil şirketi elektrikli otomobillere yatırım yapünıllaryor. Yoda da ufak ufak elektrikli otomobiller görüyoruz, şarj istasyonları yaygınlaşıyor. Elektrikli otomobiller her geçen g daha da hayatımızın parçası haline geliyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Fiat, Fiat Panda EV isimli yeni elektrikli otomobili üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.,

Fiat yeni elektrikli Panda’yı 2024 Temmuz’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Otomobil Dacia Spring gibi elektrikli ve uygun fiyatlı otomobillerle rekabet edecek. Bu bağlamda Fiat Panda’nın 25.000 euro gibi bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Fiat Panda EV, Citroen e-C3 ile benzer bir platformu kullanacak. Otomobil elektrikli bir şehir otomobili olacak. Bu bağlamda 300 kilometrelik bir menzil sunacak. Dacia Spring ise 230 kilometrelik bir menzil sunuyordu.

İç tarafta kullanıcıları oldukça modern bir kokpit karşılayacak. Fazlasıyla fütüristik duran Fiat Panda, alışılmışın dışında bir tasarım diline sahip. Dış tarafta ise bizleri alışkın olduğumuz bir tasarım karşılıyor.

Fiat, yeni nesil elektrikli Panda’ları piyasaya sürerken aynı zamanda Panda’nın içten yanmalı bir versiyonunu da piyasaya sürecek. Henüz elektrikli otomobil almaya hazır olmayanlar için içten yanmalı versiyonunun da olması oldukça güzel olacak.