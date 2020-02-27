Elektrikli Mercedes EQA’ya ait resmi “casus fotoğrafları” yayınlandı!

2017’de Frankfurt Otomobil Fuarı’nda konsept halinin ilk gösterimi yapılan Mercedes-Benz EQA’nın prototip testleri önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanacak. Bu yılın sonlarına doğru ise kamuflajlarından kurtulacak gibi görünüyor.

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Üreticinin doğruladığı bir habere göre aracın tanıtım tarihi 2020 yılının sonlarına doğru olacak. Yani bu sonbahardaki Paris Otomobil Fuarı‘nda aracı görmemiz olası. Fakat Mercedes, EQA prototiplerinin, hava sıcaklığından etkilenmeden düzgünce çalışabildiğinden emin olmak istiyor.

Testlerin son aşamasında Mercedes, EQA prototiplerini İsveç‘e götürdü. Oradaki testlerde aracın soğuk iklimlerdeki şarj olma durumunu, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bataryaların termal yönetimini ve bu şartlarda aracın kabininin nasıl bir konfor sunduğu incelendi. Diğer test kriterleri ise aracın buz ve kar üzerindeki enerji geri kazanımı ve çekiş yetenekleriydi.

Mercedes EQA nasıl bir performans tablosuna sahip?

Yeni GLA‘nın elektrikli kardeşi, MEA EVA II platformunda yükselecek ve Mercedes EQC’nin altında konumlandırılacak. 60 kWh ve 100 kWh arasında değişen batarya seçenekleriyle karşımıza çıkacak Mercedes EQA, yaklaşık 400 km gibi bir menzil sunacak. Ayrıca 201 beygir, 268 beygir ve 335 beygir güç sunan üç farklı motor seçeneğiyle de tercih edilebilecek.

Mercedes tarafından doğrulanan bir başka haber ise 2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda, EQ Power serisi altında, henüz hangi modeller olduğu açıklanmayan plug-in hibrit araçları da görücüye çıkaracak olması. Elektrikli modellere ek olarak makyajlı E63 AMG, yeni GLA 45 AMG ve GT 73 AMG plug-in hibrit araçları da üreticinin standında yer alacak.