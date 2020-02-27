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Elektrikli Mercedes EQA’ya ait resmi “casus fotoğrafları” yayınlandı!
2017’de Frankfurt Otomobil Fuarı’nda konsept halinin ilk gösterimi yapılan Mercedes-Benz EQA’nın prototip testleri önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanacak. Bu yılın sonlarına doğru ise kamuflajlarından kurtulacak gibi görünüyor.
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Üreticinin doğruladığı bir habere göre aracın tanıtım tarihi 2020 yılının sonlarına doğru olacak. Yani bu sonbahardaki Paris Otomobil Fuarı‘nda aracı görmemiz olası. Fakat Mercedes, EQA prototiplerinin, hava sıcaklığından etkilenmeden düzgünce çalışabildiğinden emin olmak istiyor.
Testlerin son aşamasında Mercedes, EQA prototiplerini İsveç‘e götürdü. Oradaki testlerde aracın soğuk iklimlerdeki şarj olma durumunu, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bataryaların termal yönetimini ve bu şartlarda aracın kabininin nasıl bir konfor sunduğu incelendi. Diğer test kriterleri ise aracın buz ve kar üzerindeki enerji geri kazanımı ve çekiş yetenekleriydi.
Mercedes EQA nasıl bir performans tablosuna sahip?
Yeni GLA‘nın elektrikli kardeşi, MEA EVA II platformunda yükselecek ve Mercedes EQC’nin altında konumlandırılacak. 60 kWh ve 100 kWh arasında değişen batarya seçenekleriyle karşımıza çıkacak Mercedes EQA, yaklaşık 400 km gibi bir menzil sunacak. Ayrıca 201 beygir, 268 beygir ve 335 beygir güç sunan üç farklı motor seçeneğiyle de tercih edilebilecek.
Mercedes tarafından doğrulanan bir başka haber ise 2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda, EQ Power serisi altında, henüz hangi modeller olduğu açıklanmayan plug-in hibrit araçları da görücüye çıkaracak olması. Elektrikli modellere ek olarak makyajlı E63 AMG, yeni GLA 45 AMG ve GT 73 AMG plug-in hibrit araçları da üreticinin standında yer alacak.
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BMW iX3, aerodinamik jantlarıyla test edilirken görüntülendi!
Tamamen elektrikli BMW iX3 test edilirken casus kameralara yakalandı. Bu sefer araç, opsiyon olarak sunulması beklenen aerodinamik tasarımlı jantlarıyla görüntülendi.
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Alman üreticinin iX3 için tasarladığı bu jantlar, standart bir X3‘ün jantlarına göre %5 daha az sürtünme yaratıyor. Ayrıca hafif tasarımı sayesinde aracın tüketim değerlerine az da olsa etki ettiği söyleniyor. Avrupa WLTP testine göre %2 kadar daha fazla menzil sunuyor. Yani aynı aracın standart jant takılı haliyle yapılan sürüşlere göre yaklaşık 10 km kadar daha fazla mesafe gidebileceğimiz vaat ediliyor.
Geçen senenin sonlarına doğru açıklanan WLTP test döngüsü sonuçlarına göre iX3’te kullanılan 74 kWh‘lik batarya paketi 440 km’yi aşan bir menzil sunuyor. Bu batarya paketi 282 beygir güç, 400 Nm tork üreten bir motor ile arkadan itişli bir şekilde karşımıza çıkacak.
iX3‘ün üretimi, BMW Brilliance Automotive ortak girişimi ile bu yıl Çin’de başlayacak. 2021 yılı sonlarına doğru üretilmeye başlanacak araç, Alman üreticinin 5. nesil eDrive teknolojisini kullanan ilk araç olacak.
Genel
2020 Audi A3’ün koltukları, dönüştürülmüş PET şişelerden üretilecek!
Vegan derilerin otomotiv endüstrisinde çoktan yerini aldığı bir dönemdeyiz. Audi ise PET şişelerden dönüştürülen malzemelerden koltuk yaparak yeni bir akım başlatacak gibi görünüyor.
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Audi’nin bu yeni planı, ilk olarak 2020 model A3’te karşımıza çıkacak. Araçtaki tekstil malzemelerinin %89’u dönüştürülmüş plastikten yapılacak. Söylenene göre 45 adet 1.5 litrelik PET şişeden elde edilen malzemeyle 1 adet koltuk imal edilebiliyor. Ayrıca 62 adet PET şişeden ise aracın halı döşemeleri yapılabilecek.
2020 A3’teki koltuk döşemelerinin önemli bir kısmında dönüştürülmüş PET kullanılacak olsa da, %100’ünün geri dönüştürülmüş malzemeden yapılması bir sonraki jenerasyona kısmet olacak gibi. Bu durumu şirketin tekstil bölümü şefi Ute Gronheim: “Koltuk döşemelerinin alt tabakasıyla üst tabakasını birleştirmeyi, söz konusu dönüştürülmüş malzemeyle yapmak biraz zor oluyor. Fakat bunu geri dönüştürülebilir polyester ile değiştirmeye çalışıyoruz. Amacımız koltuk döşemesini tamamen karıştırılmamış malzemeden yaparak, tekrar geri dönüştürülebilir kılmak. Şu an bundan çok da uzakta değiliz.” şeklinde açıkladı.
Birkaç ay içinde çıkacak olan yeni A3’te 3 farklı koltuk döşemesi tasarımı olacak. Bunlardan ilki “Torsion” olarak adlandırılan, sarı kontrastlı dikişleri olan döşeme tipi. Diğeri ise “Puls” olarak adlandırılan, koltukların yan kısımlarında yapay deri kullanılan tasarım. Sonuncusu ise S Line paketi ile satışa sunulacak olan, siyah ve gümüş renkli döşemelere kaya grisi rengi dikişlerin bulunduğu bir tasarım. Fakat ilerleyen zamanlarda Audi’nin kırmızı ve siyah renkli kontrast dikiş renklerini, opsiyon olarak sunacağı söyleniyor.
Önümüzdeki hafta 2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılması beklenen yeni A3’te, elektrifikasyonu da destekleyen MQB Evo platformu kullanılacak. Tasarım konusunda sportif çizgilerin hakim olacağı beklenen araçta son teknoloji donanımlar ve güvenlik önlemleri yer alacak. Elbette ki model ailesinin en tepesinde S3 ve RS3 araçları olacak.
Akıllı Telefonlar
Corona virüsü Galaxy Z Flip’i kötü etkiledi.
Dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü, Samsung Galaxy Z Flip‘in üretiminde aksaklık yarattı. Firma Güney Kore‘de fabrikasını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.
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Corona virüsü fabrika kapattırdı!
Samsung‘un yeni ürünü olan katlanabilir ekranlı telefon Galaxy Z Flip, aldığı olumlu yorumlara rağmen üretim bazlı sıkıntılar yaşıyor. Edinilen bilgilere göre Corona virüsü Galaxy Z Flip‘in üretildiği fabrikada çalışan bir işçiye bulaştığı ve şirketin fabrikayı bu sebeple karantinaya alıp geçici olarak kapattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada çalışanların sağlığının önemi vurgulanırken tesisin dezenfekte edilmesi için hemen çalışmalara başlandığı belirtildi. Çalışanın Corona testinden pozitif sonuç alması nedeniyle kapanan tesisin tam olarak ne zaman açılacağı ise merak konusu. Zira şu ana kadar virüsten etkilenen 79 bin insanın bulunduğu dünya genelinde iyileşen insan sayısı da artmakta. Ancak hala kesin bir aşı tedavisi olmayan virüsün başka ülkelere ve firmalara gelecekte nasıl bir zarar vereceğini bilim insanları da kestirememekte.
Katlanabilir ekranlı telefonlar ile akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiren Samsung‘un, bu gelişmeler ışığında nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini korumakta. Samsung‘un online mağazasından sipariş edebildiğimiz Galaxy Z Flip yaklaşık olarak 15 bin Tl’lik bir fiyatla bizi karşılamakta.