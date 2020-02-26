BMW iX3, aerodinamik jantlarıyla test edilirken görüntülendi!

Vegan derilerin otomotiv endüstrisinde çoktan yerini aldığı bir dönemdeyiz. Audi ise PET şişelerden dönüştürülen malzemelerden koltuk yaparak yeni bir akım başlatacak gibi görünüyor.

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Audi’nin bu yeni planı, ilk olarak 2020 model A3’te karşımıza çıkacak. Araçtaki tekstil malzemelerinin %89’u dönüştürülmüş plastikten yapılacak. Söylenene göre 45 adet 1.5 litrelik PET şişeden elde edilen malzemeyle 1 adet koltuk imal edilebiliyor. Ayrıca 62 adet PET şişeden ise aracın halı döşemeleri yapılabilecek.

2020 A3’teki koltuk döşemelerinin önemli bir kısmında dönüştürülmüş PET kullanılacak olsa da, %100’ünün geri dönüştürülmüş malzemeden yapılması bir sonraki jenerasyona kısmet olacak gibi. Bu durumu şirketin tekstil bölümü şefi Ute Gronheim: “Koltuk döşemelerinin alt tabakasıyla üst tabakasını birleştirmeyi, söz konusu dönüştürülmüş malzemeyle yapmak biraz zor oluyor. Fakat bunu geri dönüştürülebilir polyester ile değiştirmeye çalışıyoruz. Amacımız koltuk döşemesini tamamen karıştırılmamış malzemeden yaparak, tekrar geri dönüştürülebilir kılmak. Şu an bundan çok da uzakta değiliz.” şeklinde açıkladı.

Birkaç ay içinde çıkacak olan yeni A3’te 3 farklı koltuk döşemesi tasarımı olacak. Bunlardan ilki “Torsion” olarak adlandırılan, sarı kontrastlı dikişleri olan döşeme tipi. Diğeri ise “Puls” olarak adlandırılan, koltukların yan kısımlarında yapay deri kullanılan tasarım. Sonuncusu ise S Line paketi ile satışa sunulacak olan, siyah ve gümüş renkli döşemelere kaya grisi rengi dikişlerin bulunduğu bir tasarım. Fakat ilerleyen zamanlarda Audi’nin kırmızı ve siyah renkli kontrast dikiş renklerini, opsiyon olarak sunacağı söyleniyor.

Önümüzdeki hafta 2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılması beklenen yeni A3’te, elektrifikasyonu da destekleyen MQB Evo platformu kullanılacak. Tasarım konusunda sportif çizgilerin hakim olacağı beklenen araçta son teknoloji donanımlar ve güvenlik önlemleri yer alacak. Elbette ki model ailesinin en tepesinde S3 ve RS3 araçları olacak.