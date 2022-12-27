Auto Express’e göre, Land Rover Defender yakın gelecekte elektrikli bir şekilde karşımıza çıkacak. 2020 yılında yenilenen Defender ailesinin üyelerinin 2025 yılında elektrikli versiyonları görücüye çıkacak.

Defender serisi elektrikli olduktan sonra tasarımlarında herhangi bir değişme beklenmiyor. Değişim kaputun altında olacak.

Çok yüksek ihtimalle iç tasarımda daha büyük bir bilgi-eğlence sistemi göreceğiz. Bunun dışında kokpitte de herhangi bir tasarımsal değişiklik beklenmiyor.

Defender mühendisleri aracı elektrikli hale getirirken arazi yeteneklerini de arttırmaya çalışıyor.

Land Rover’da çalışan bir takım isimlerin verdiği bilgilere göre yeni elektrikli Defender 100 kWh büyüklükte bir bataryaya sahip olacak. Bu batarya ile 300 mil menzil sağlayacak. Bu da 482 kilometreye tekabül ediyor.

Elektrikli Defender’in ön ızgaralarının kapatılması bekleniyor. Bu tüm elektrikli araçlarda gördüğümüz bir şey. Elektrikli motor, içten yanmalı motorlar kadar ısınmadığı için üreticiler öndeki ızgaraları kapatıyor.

Şimdilik elektrikli Defender hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.