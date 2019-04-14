Dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı!

Roket taşımak için üretilen, dünyanın en büyük uçağı olan Stratolaunch dün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Uçuş 150 dakika sürdü.

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Dünyanın en büyük uçağının özellikleri

Stratolaunch 117 metre genişliğinde, 73 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğinde. Uçak boşken 250 ton ağırlığında, yakıtla ve roket taşıma yükü ile doluyken ise 650 tona ulaşıyor. Araç tüm ağırlığını artırmak için ise üç adet Boeing 747 motoru bulunduran iki sigorta kullanıyor. Stratolaunch, roket taşıyan uçakların en büyüğü ama teknoloji geliştikçe roket fırlatmanın daha ucuz yollarının bulunması bekleniyor. Böylece aynı anda daha fazla roket fırlatılabilecek. Bu devasa uçaklar roketlerin aksine defalarca yeniden kullanılabiliyorlar.

Stratolaunch, daha önce SpaceX ile ortaktı fakat SpaceX yeniden kullanılabilir roketler geliştirmeye odaklanmak isteyince ortaklıkları sona erdi. Şirket şu anda roket üreticisi Northrop Grumman şirketiyle beraber çalışıyor. Ve şirketin Pegasus isimli roketlerini fırlatılmaya hazır hale getirmek için geliştiriyor.