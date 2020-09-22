Elektrikli 2021 Cupra el-Born, kamuflajlı olarak görüntülendi

Haziran ayının başlarında SEAT, kompakt sınıf elektrikli otomobili el-Born‘un, ana marka altında değil, grubun performans birimi Cupra markası altında satılacağı açıklanmıştı.

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Temel olarak baktığımızda VW ID.3‘ün biraz daha vahşi bir versiyonu diyebiliriz el-Born için. 2021’in ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklenen aracın, testlerinde ileri bir aşamada olduğu düşünülüyor. Casus fotoğrafçıların kaydettiği görüntülerdeki prototipte, seri üretim tasarımını gizlemek adına paneller kullanılmasa da aracın tamamını kaplayan kamuflaj kaplaması yer alıyor.

2019’da tanıtılan SEAT el-Born 2019’da tanıtılan SEAT el-Born 2019’da tanıtılan SEAT el-Born 2019’da tanıtılan SEAT el-Born

el-Born’un tasarımını hakkında hiçbir fikrimiz yok diyemeyiz. Çünkü hem 2019 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılan konsepte hem de kamuflajlı araca baktığımızda hatların oldukça benzer olduğunu görmek mümkün. Büyük ihtimalle fuarda tanıtılan aracın tamamen korunacak. Sadece SEAT logolarının yerini Cupra logoları alacak.

Cupra el-Born’un bilinen teknik detayları

Araç, VW ID.3’te kullanılan MEB mimarisini kullanacak ve VAG grubunun Zwickau‘daki tesislerinde üretilecek. el-Born, ID.3’e kıyasla daha “ruhu olan” bir model olarak pazarlanacağı için 201 beygir gücünde bir motor ve 82 kWh değerinde bir bataryaya sahip modelin de bulunduğu seçeneklere sahip olacak.

VW ID.3 VW ID.3 VW ID.3 VW ID.3

0-50 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayacağı söylenen aracın, tek şarjla 500 km menzile sahip olacağı söyleniyor. el-Born sadece tasarım olarak değil, DCC Sport dinamik şasi ayarı ile sahip olduğu daha iyi yol tutuş ve daha çevik yapısıyla ID.3’ten ayrılacak.

Tabi bu tip el-Born’a özel yetenekler ve Cupra’nın belli bir kitleye hitap eden politikasından dolayı fiyatın, ID.3’ten daha yüksek bir tabana sahip olması muhtemel bir durum.

Kaynak: Carscoops