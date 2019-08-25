El Camino adlı Breaking Bad filminin ilk fragmanı yayınlandı!

Breaking Bad dizisinin devam niteliğinde olan filmi El Camino, 11 Ekim 2019’da Netflix üzerinden izleyicileri ile buluşacak.

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El Camino : A Breaking Bad Movie adıyla ekranlara çıkacak bu film, 2008 ile 2013 yılları arasında yayınlanan ve büyük izleyici kitlesine sahip olan Breaking Bad dizisinin sonrasında kahramanların yaşamları ele alınıyor.

Uzun zamandır çekimlerinin yapıldığı bu film için pek çok sızıntı ortaya çıkmıştı. Şubat ayında Netflix üzerinden izleyiciye sunulacağı söylenen filmin şimdi de fragmanı paylaşıldı. Filmin Jesse Pinkman karakterinin dizi sonrası hayatı etrafında şekillenecek olan film, Breaking Bad yaratıcısı Vince Gilligan tarafından yazılıp yönetildi.

Paylaşılan fragmanda Skinny Pete karakterinin polis tarafından sorguya alındığı bir sahneyi izliyoruz. Diziden neredeyse altı yıl sonra ekranlarda yeniden canlanacak olan bu karakterler için Netflix “Esaretten dramatik kaçışının ardından Jesse, bir tür geleceği şekillendirmek için geçmişiyle yüzleşmek zorunda” diyor. Dizinin başrol oyuncusu Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston, filmin yakında seyirci ile buluşacağını söylese de efsanevi karakteri ekranlarda görebilir miyiz bilmiyoruz.