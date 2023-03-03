21 Şubat’ta BTK tarafından alınan karar ile erişime kapatılan Ekşi Sözlük, geçtiğimiz gün mahkeme kararıyla tekrar erişime açılacağı haberleriyle gündeme gelmiş ve sözlükte paylaşım yapanlar bu haberi sevinçle karşılamıştı. Ekşi Sözlük, aynı gün alınan kararla yine erişime kapatıldı!

Ekşi Sözlük Fikirlere Kapatıldı!

İlk erişim engeline dair itirazları inceleyen 4. Sulh Ceza Hakimliği, erişim engelinin kaldırılması kararını vermişti. Bu karara yapılan itirazları inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği ise platformum yeniden erişime kapatılmasına karar verdi.

Yeni kararlarla beraber Ekşi Sözlük’e erişim kesin olarak engellenmiş oldu. İlerleyen dönemlerde bu durum değişebilir. Fakat Ekşi Sözlük bir süre daha erişime kapalı kalacak gibi görünüyor.

Hatırlatmak gerekirse, sevilen platform 21 Şubat tarihinde BTK kararıyla erişime kapatılmıştı. Bu karar 5651 Sayılı İnternet Kanunu’nun 8/A maddesinde yer alan gerekçelere dayandırılmıştı. 8/A maddesinin özü, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını içeriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ekşi Sözlük’ün yılan hikayesine dönen erişim engeli kararı sizce doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!