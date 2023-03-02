Ekşi Sözlük hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), 8 gün önce erişim yasağı kararı almıştı. O günden bu yana erişime kapalı olan platform, itirazlar sonucunda yeniden erişime açıldı!

Ekşi Sözlük Yeniden Fikirlere Açıldı!

Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve açıklamasında “Ekşi Sözlük erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun!” ifadelerini kullandı.

Ekşi Sözlük’ün resmi Twitter hesabı da bir paylaşım yaparak platform hakkında verilen erişim engeli kararının kaldırıldığını açıkladı.

yaptığımız itiraz ankara 4. sulh ceza hakimliğince kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. hukuka inanmaya devam edeceğiz. — ekşi sözlük (@sozluk) March 2, 2023

Hatırlatmak gerekirse, 21 Şubat’ta BTK kararıyla platforma erişim engeli getirilmişti. Bunun platformda yapılan 6 Şubat depremi hakkındaki yorumlar ile alakalı olduğu iddia edilmiş, fakat BTK karar hakkında bir açıklama yapmamıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Ekşi Sözlük’e erişim engeli kararı doğru muydu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: Çinli Otomobil Devi Türkiye Pazarına Girdi!