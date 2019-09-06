Ekranlı kılıfa sahip LG G8X ThinQ tanıtıldı!

LG, IFA 2019 fuarında düzenlediği etkinlik ile yeni amiral gemisi akıllı telefonu G8X ThinQ’i duyurdu. Katlanır ve bükülebilir ekran konseptlerine alternatif DualScreen çözümüyle dikkat çeken LG G8X ThinQ ile ilgili detaylar haberimizde!

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LG G8X ThinQ, DualScreen ekran çözümüyle ortaya çıktı!

Tasarım açısından selefine göre büyük bir fark barındırmayan telefon, ön yüzünde daha küçük bir çentik bulunduruyor. Damla çentiğe geçiş yapan G8X ThinQ bu sayede ekran alanını biraz daha büyütmüş. Ayrıca arka kısımda bulunan fiziksel parmak iki okuyucu da yeni model ile beraber ekran içerisine alınmış.

LG G8X ThinQ, teknik özellikler tarafında G8 ThinQ’e göre hem iyileştirme, hem de bir takım kırpılmalar görüyor. 6.4 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana geçiş yapan telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 855 işlemciden alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelen G8X ThinQ, 2 TB Micro SD kart desteği ile çok ciddi bir hafıza avantajına kavuşuyor.

Serinin önceki modeline göre arka kameralarından birini kaybeden model, toplamda iki adet arka kamera ile geliyor. 12+13 megapiksel çözünürlüğe sahip olan kamera paketi, 136 derece geniş açılı lens ve OIS gibi özellikler ile donatılmış. Ön kısımdaki kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde ve Quad Bayer teknolojisine sahip.

4.000 mAh kapasiteli batarya ile gelen LG G8X ThinQ, kutusundan LG UX 9.0 arayüzlü Android 9 Pie işletim sistemiyle çıkacak. IP68, MIL-STD-810G askeri dayanıklılık sertifikası, 3.5 mm kulaklık girişi, QuadDAC desteği gibi özellikler ise telefonun diğer detaylarını oluşturuyor.

LG DualScreen

LG’nin telefonla beraber duyurduğu DualScreen özelliği ise cihazın en öne çıkan özelliği oluyor. İlk olarak LG V50’de gördüğümüz ekranlı kılıf, yeni versiyonuyla biraz daha geliştirilmiş. 6.4 inçlik DualScreen ekranı iki uygulamayı yan yana görüntülemek, tam boy bir klavye ya da oyunlarda joystick amacıyla kullanılabiliyor. Dış kısımdaki kılıfta yer alan 2.1 inç monokrom OLED ekran ise tarih, saat, bildirimler ve pil durumu gibi detayları kullanıcı ile paylaşıyor. Bünyesinde herhangi bir batarya bulunmayan DualScreen aksesuarı, gücünü telefonun USB-C portuna bağlanarak alıyor.

LG G8X ThinQ ve LG DualScreen’in çıkış bilgisi ya da fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.