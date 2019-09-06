Cuma Raporu #66 videomuzda, her zaman olduğu gibi teknoloji dünyasının öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #66: IFA 2019, 5G’li çipsetler ve dahası

Cuma Raporu #66 haberleri

00:47 IFA 2019

11:09 Exynos 980, Kirin 990 ve 5G yonga setleri

14:50 Samsung Galaxy A90 5G

20:59 Samsung Galaxy Fold yenilendi

23:09 Facebook Dating

27:46 Facebook veri açığı

30:28 Volkswagen fabrikası açılıyor mu?

34:52 USB4

37:34 #SUSAMAM