Cuma Raporu #66 videomuzda, her zaman olduğu gibi teknoloji dünyasının öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #66: IFA 2019, 5G’li çipsetler ve dahası
Cuma Raporu #66 haberleri
00:47 IFA 2019
11:09 Exynos 980, Kirin 990 ve 5G yonga setleri
14:50 Samsung Galaxy A90 5G
20:59 Samsung Galaxy Fold yenilendi
23:09 Facebook Dating
27:46 Facebook veri açığı
30:28 Volkswagen fabrikası açılıyor mu?
34:52 USB4
37:34 #SUSAMAM
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