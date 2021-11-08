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Forza Horizon 5 inceleme | Merhaba Meksika!

Forza Horizon 5 incelemesiyle karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra bir oyun incelemesiyle Meksika’nın geniş topraklarında geçen oyunu aktarıyoruz.

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Forza Horizon 5 inceleme | Merhaba Meksika!

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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