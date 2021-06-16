Ekran yanması nedir ve bunu nasıl önleyebilirsiniz?

LCD ve OLED ekranlar arasındaki farkı bilinçli tüketiciler ve teknolojiyi yakından takip edenler çok iyi biliyordur diye tahmin ediyoruz. Peki OLED ekranların en büyük baş belası olan ekran yanması sorununun ne olduğunu biliyor musunuz? Peki biliyorsanız nasıl önlenebileceği hakkında bir fikriniz var mı? Eğer Bu sorulara cevabınız HAYIR ise bu yazımız tam size göre!

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Böyle bir sorunu OLED ekrana sahip olan sizler yaşamamış olabilirsiniz ancak yaşayamayacağınız anlamına da gelmiyor. Ayrıca yeni bir akıllı telefon alacak kişileri de yakından ilgilendiren bir konu olduğu için satın alımlarını da oldukça etkiliyor. Özellikle pahalı amiral gemisi akıllı telefonlar artık neredeyse tamamen OLED ekran teknolojisini benimsediği için bu konu daha da önem kazanıyor. Apple, Google ve diğer telefon üreticileri, nadir de olsa yanmanın bir sorun olabileceğini kabul ediyor ve garanti kapsamında destek veriyor. OLED teknolojisi de son yıllarda çok daha uygun fiyatlı telefonlarda olmasıyla birlikte sorunu daha da fazla tüketicinin gündemine getirmiş oldu.

Peki nedir bu ekran yanması?

Gerçek bir yanma veya ısı olmadığı için “yanma” adı biraz yanıltıcı bir tabir olabilir. Bunun yerine, panelin herhangi bir yerinde kalıcı renk bozulması yaşayan bir ekranı tanımını yapmak daha doğru olabilir. Bu, ekrandaki bir metin veya görüntünün renklerinin solması veya diğer göze çarpan yamalar veya desenler şeklinde de olabilir. Ekran hala normal bir şekilde çalışıyor, ancak ekran açıkken devam eden, fark edilir bir hayalet görüntü veya renk bozulması olarak karşımıza çıkabiliyor. Ekran yanması olarak kabul edilmek için bu belirtilerin kalıcı olması gerekir ve ekran tarafında yani donanımsal bir kusurdur. Yazılım ile düzeltilebilecek bir durum söz konusu değildir. Düzensiz renkler ve renk geçişleri, parlaklık veya ‘hayalet’ bir görüntü yanma belirtileridir. LCD panellerde de benzer sorunlarla karşılaşılabilir, ancak bunlar LCD’nin arka ışığının ve renkli matris tasarımının doğası gereği çok daha nadirdir.

Ekran yanması nasıl oluşur?

Ekran yanması aslında kendi başına oluşabildiği gibi telefon kullanıcılarının da bilerek sebep olabileceği nedenler yüzünden de olabilir. Bu tür ekran yanmasının nedeni, ekranın ışık üreten bileşenlerinin değişen yaşam döngüsüdür. Bu parçalar eskidikçe parlaklıkları değişir ve bu nedenle panelin renk üretimi zamanla kademeli olarak değişir. OLED ekranlar, eskidikçe bir miktar renk kayması yaşarlar, ancak bu akıllı yazılımlarla biraz hafifletilebilir ama yok edilemez. Ek olarak bu yanma ile ekranın bazı bölümleri diğerlerinden daha hızlı eskir. Bu sebeple, ekranın algılanabilir renklerini kademeli olarak bir alanda diğerinden daha fazla değiştirebilir ve geride hayalet bir görüntü gibi görünen bir görüntü bırakabilir. Pratikte ekran yanmasına sebep olunanları şu şekilde sıralayabiliriz:

Sürekli açık ekran (Always On Display) kullanım süresini maksimumda tutmak,

Yüksek parlaklık kullanımı sonucunda oluşan simge yanıkları,

Bildirim panelinde sürekli bildirimleri bırakmak ve bildirimleri temizlememek,

Teni nesil telefonları parmak hareketleri (gesture) ile kullanmayıp sürekli navigasyon tuşlarıyla kullanmak,

Ekran uyku süresini maksimumda tutup ekranı sürekli açık bırakmak.

Ekran yanmasının önüne nasıl geçilir?

Aslında yukarıda nasıl oluşur kısmında da bahsedilenlerin tam tersini uygulamak dersek yanlış olmaz. Ekran yanmasının önüne geçmek için OLED ekranlı telefonunuzu aldıktan itibaren bu kuraları uygularsanız ekranınız o kadar sağlıklı ve uzun ömürlü olacaktır. Ekran yanmasının önüne geçmek için şu metotları kullanabilirsiniz: