Mobil
Ekran yanması nedir ve bunu nasıl önleyebilirsiniz?
LCD ve OLED ekranlar arasındaki farkı bilinçli tüketiciler ve teknolojiyi yakından takip edenler çok iyi biliyordur diye tahmin ediyoruz. Peki OLED ekranların en büyük baş belası olan ekran yanması sorununun ne olduğunu biliyor musunuz? Peki biliyorsanız nasıl önlenebileceği hakkında bir fikriniz var mı? Eğer Bu sorulara cevabınız HAYIR ise bu yazımız tam size göre!
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Böyle bir sorunu OLED ekrana sahip olan sizler yaşamamış olabilirsiniz ancak yaşayamayacağınız anlamına da gelmiyor. Ayrıca yeni bir akıllı telefon alacak kişileri de yakından ilgilendiren bir konu olduğu için satın alımlarını da oldukça etkiliyor. Özellikle pahalı amiral gemisi akıllı telefonlar artık neredeyse tamamen OLED ekran teknolojisini benimsediği için bu konu daha da önem kazanıyor. Apple, Google ve diğer telefon üreticileri, nadir de olsa yanmanın bir sorun olabileceğini kabul ediyor ve garanti kapsamında destek veriyor. OLED teknolojisi de son yıllarda çok daha uygun fiyatlı telefonlarda olmasıyla birlikte sorunu daha da fazla tüketicinin gündemine getirmiş oldu.
Peki nedir bu ekran yanması?
Gerçek bir yanma veya ısı olmadığı için “yanma” adı biraz yanıltıcı bir tabir olabilir. Bunun yerine, panelin herhangi bir yerinde kalıcı renk bozulması yaşayan bir ekranı tanımını yapmak daha doğru olabilir. Bu, ekrandaki bir metin veya görüntünün renklerinin solması veya diğer göze çarpan yamalar veya desenler şeklinde de olabilir. Ekran hala normal bir şekilde çalışıyor, ancak ekran açıkken devam eden, fark edilir bir hayalet görüntü veya renk bozulması olarak karşımıza çıkabiliyor. Ekran yanması olarak kabul edilmek için bu belirtilerin kalıcı olması gerekir ve ekran tarafında yani donanımsal bir kusurdur. Yazılım ile düzeltilebilecek bir durum söz konusu değildir. Düzensiz renkler ve renk geçişleri, parlaklık veya ‘hayalet’ bir görüntü yanma belirtileridir. LCD panellerde de benzer sorunlarla karşılaşılabilir, ancak bunlar LCD’nin arka ışığının ve renkli matris tasarımının doğası gereği çok daha nadirdir.
Ekran yanması nasıl oluşur?
Ekran yanması aslında kendi başına oluşabildiği gibi telefon kullanıcılarının da bilerek sebep olabileceği nedenler yüzünden de olabilir. Bu tür ekran yanmasının nedeni, ekranın ışık üreten bileşenlerinin değişen yaşam döngüsüdür. Bu parçalar eskidikçe parlaklıkları değişir ve bu nedenle panelin renk üretimi zamanla kademeli olarak değişir. OLED ekranlar, eskidikçe bir miktar renk kayması yaşarlar, ancak bu akıllı yazılımlarla biraz hafifletilebilir ama yok edilemez. Ek olarak bu yanma ile ekranın bazı bölümleri diğerlerinden daha hızlı eskir. Bu sebeple, ekranın algılanabilir renklerini kademeli olarak bir alanda diğerinden daha fazla değiştirebilir ve geride hayalet bir görüntü gibi görünen bir görüntü bırakabilir. Pratikte ekran yanmasına sebep olunanları şu şekilde sıralayabiliriz:
- Sürekli açık ekran (Always On Display) kullanım süresini maksimumda tutmak,
- Yüksek parlaklık kullanımı sonucunda oluşan simge yanıkları,
- Bildirim panelinde sürekli bildirimleri bırakmak ve bildirimleri temizlememek,
- Teni nesil telefonları parmak hareketleri (gesture) ile kullanmayıp sürekli navigasyon tuşlarıyla kullanmak,
- Ekran uyku süresini maksimumda tutup ekranı sürekli açık bırakmak.
Ekran yanmasının önüne nasıl geçilir?
Aslında yukarıda nasıl oluşur kısmında da bahsedilenlerin tam tersini uygulamak dersek yanlış olmaz. Ekran yanmasının önüne geçmek için OLED ekranlı telefonunuzu aldıktan itibaren bu kuraları uygularsanız ekranınız o kadar sağlıklı ve uzun ömürlü olacaktır. Ekran yanmasının önüne geçmek için şu metotları kullanabilirsiniz:
- Ekran parlaklığınızı makul olduğu kadar düşük tutun. Artan parlaklık daha fazla akım gerektirir ve bu nedenle LED ömrünü kısaltır. Gerekmedikçe parlaklığı artırmayın.
- Ekran kapanma zamanlayıcınızı kısaltın. Kullanmıyorken ekranı kapatmak, statik görüntülerin görüntülenmesini önleyecektir.
- Telefonunuz destekliyorsa, Karanlık Modu kullanın. Daha koyu bir arayüz kullanmak, parlaklık miktarını azaltır ve LED’lerin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.
- Alternatif olarak, benzer bir özelliğin yanı sıra şeffaf bir gezinme çubuğu ve uygulama çekmecesi seçenekleri sunan bir başlatıcı seçin.
- Daha koyu renklere sahip bir duvar kağıdı seçin ve ara sıra değiştirin. Ekranın alt yarısında renk bozulmasını önlemek için daha koyu temalar sunan klavyeler kullanın.
- Düzenli olarak bir navigasyon/haritalar uygulaması kullanıyorsanız, çok fazla parlak statik UI öğesi içermeyen bir uygulama seçin.
- Telefonunuz destekliyorsa, hareketle gezinmeye geçin ve navigasyon tuşlarını bırakın. Bu ekranın alt kısmında yanmayı da önlemeye yardımcı olur.
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Haber
Apple, Aşılanmış Müşterileri İçin Maske Gerekliliğini Kaldıracak
Bloomberg’in yaptığı habere göre Apple, Covid-19 için aşısını yaptırmış müşterilerin artık ABD’deki Apple mağazalarında maske takmasını zorunlu kılmayacak, bu da geçen aya göre Apple politikalarında büyük bir değişiklik olduğu anlamına geliyor.
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Salı günü yürürlüğe girmesi beklenen yeni değişiklik, artık COVID-19’a karşı tamamen aşılanmış müşterilerin ABD’deki Apple Store’larda maske takmasını gerektirmeyecek. Bloomberg, Apple’ın perakende liderlerini ve personelini değişiklik hakkında bilgilendirdiğini ve çalışanların maske takmasının zorunlu olmaya devam edeceğini belirtti.
Henüz açıklanmayan politika değişikliklerini tartışırken, konuyla ilgili bilgisi olan kişilere göre, teknoloji devi perakende çalışanlarını etkilenen pazarlarda yaklaşan bu değişiklik hakkında bilgilendirmeye başladı. Değişiklik Salı günü erken saatlerde yürürlüğe girecek ve çalışanlara müşterilerden aşı doğrulamasını istemelerinin gerekmeyecekleri söylendi.
Apple, çalışanlara mağazalarda maske takmaya devam edeceklerini söyledi. Apple planlarını değiştirebilir veya kısıtlamanın gevşetilmesini geciktirebileceği Bloomberg tarafından da belirtildi. Kurumsal çalışanlara gönderilen bir nota göre, California merkezli Cupertino şirketinin ABD ofislerinden bazılarında yüzü tamamen kapatan maskelerin takılması zorunluluğu da kaldırılacak.
Apple, geçen ay mağaza çalışanlarına, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) güncellenmiş yönergesinin ardından maske gereksinimlerinin yürürlükte kalacağını söylemişti. Bloomberg tarafından elde edilen dahili bir notta Apple, ABD’de kaydedilen ilerleme sayesinde artık güvenli bir şekilde “bir sonraki yeniden işe başlatma aşamasına geçebileceğini ve 3. Aşama kısmında protokol altında çalışmaya başlayacağını” belirtti. Nota göre Aşama 3 protokolü, “aşılanmış bireyler için isteğe bağlı maskesiz dolaşımına izin vermek” için Apple protokolünün güncellenmesini içeriyor. Ayrıca fiziksel mesafe gereksinimleri de “kademeli olarak azaltılıyor” ibaresi bulunuyor.
Normale dönüşün bir parçası olarak Apple, bu sonbaharda Apple Park’ta yüz yüze çalışmaya geri dönmeye yavaş ve kademeli bir geçiş başlatmayı planlıyor.
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Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 Serisi ile Bu Yaz Çok Farklı Olacak!
OPPO’nun kısa bir süre önce tüketicilerle buluşturduğu Reno5 Serisi, sunduğu üstün kamera ve fotoğraf özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Reno5 modeli, Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliğine sahip ilk ürün olurken, 44MP çözünürlüğü bulunan selfie kamerası harika çekimler yapmanızı sağlıyor. Reno5 ve Reno5 Lite modelinde bulunan Çift Görüntülü Video özelliği de hem ön hem de arka kameradan aynı anda çekim yapmanıza imkan sunuyor.
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Hem ön hem de arka kameradan aynı anda video çekebilirsiniz
44MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip Reno5 ve 32MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip Reno5 Lite, kullanıcılara ilham vermek için bir dizi yaratıcı video özelliği sunuyor. Yeni Çift-Görüntülü Video (Dual View Video) ile videolar eşzamanlı olarak hem ön hem de arka kameralardan çekilebiliyor. Bir yandan arka kamerayla etrafınızı çekerken diğer yandan ön kameranın da yüzünüzdeki heyecanı ölümsüzleştirdiği anı tek bir ekranda görebilir, bunu sosyal medyanızda paylaştığınızda arkadaşlarınız arasında fark yaratabilirsiniz!
Hem fotoğraf hem de videolarınızla öne çıkın
64MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 tamamen yeni bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. Kalite Artırma Motoru az ışıkta veya arkadan aydınlatmalı sahnelerde, hareket halinde veya sabit pozisyonda, kısacası her koşulda çekimler yapmanıza yardımcı oluyor. Portre Algı Motoru ise portre efektleri için ayrıntılara önem veren özellikler sunarak kişi ve geri plan çekimlerinde doğal sonuçlar alınmasına yardım ediyor. 48MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 Lite modeli ise fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyum içinde çalışıyor.
Yazın en eğlenceli videolarını çekebilirsiniz
Reno5, ortamdaki ışığı tespit ettiği Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliği ile portre video kalitesini yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor. Bu iki fonksiyon sayesinde videoların ışığı ve parlaklığı daha kaliteli oluyor. Ultra Video Sabitleme 3.0 özelliğine sahip Reno5, kullanıcıların hareketliliklerinden ödün vermeden istikrarlı ve yüksek kaliteli videolar çekmelerini sağlıyor.
OPPO’nun Yapay Zeka Portre Video özelliği Reno5 Lite modelinde ise güncelleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor. Monochrome Video ise her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya heyecan katıyor.
Yaz fotoğraflarına yapay zeka dokunuşu
Fotoğraf özelliklerine bakıldığında, Reno5 ve Reno5 Lite Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğiyle birlikte geliyor. Böylece kediler, metinler, havai fişek gösterileri, gün doğumu ve batımı gibi toplam 22 farklı sahnede renk, satürasyon ve parlaklık açısından ihtiyaç duyulan optimizasyonu gerçekleştiriyor. Her iki modelde bulunan Gece Portresi özelliği ile de sinematik gece portreleri elde etmeniz mümkün. Yaz boyunca oluşturduğunuz tüm videoları sosyal medyanızda paylaşmadan önce Soloop uygulaması ile filtreyle, altyazıyla ve müzikle paylaşılabilir film kalitesinde bir klip haline getirebilirsiniz
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Giyilebilir Teknoloji
HUAWEI yeni WATCH 3 Serisi’ni tanıttı
Huawei, gelişmiş etkileşim, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen akıllı yaşam deneyimleri sunmak için HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan, HUAWEI WATCH 3 ve HUAWEI WATCH 3 Pro’dan oluşan yeni akıllı saat serisini duyurdu.
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Huawei giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan; profesyonel sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve uzun pil ömrünün yanı sıra, HUAWEI WATCH 3 Serisi’nde, vücut ısısını algılayan yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. El yıkama ve cihazın düşme durumunu algılama gibi yeni özellikler de sunan Huawei’nin yeni akıllı saatleri, kullanıcıların mekan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.
HUAWEI WATCH 3 Serisi’nin HarmonyOS 2 işletim sistemi tarafından desteklendiğini, bunun yanı sıra bağımsız cihazlar olarak konumlanarak akıllı telefonlar kadar güçlü olduğunu ifade eden Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Operasyon Direktörü Kevin Ho; “Sağlık verileri takibi ve antrenman izleme özellikleri, giyilebilir cihazlarımızın değişmez temel özellikleri arasında yer almaya devam ediyor. Yeni serimizde kullanıcıların sağlık durumlarını daha detaylı ve konforlu bir şekilde kontrol edebilmeleri için farklı özellikler sunuyoruz. HUAWEI WATCH 3 Serisi; vücut ısısı desteği, el yıkama kontrolü ve düşme sensörü ile fark yaratacak” dedi.
Akıllı saat tasarımında yenilikçi bir estetik anlayışı
HUAWEI WATCH 3 Serisi, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor. Saatin zarif bir tasarıma sahip olan paslanmaz çelik gövdesi, kavisli 3D cam kaplama ve büyük bir ekrandan oluşuyor. HUAWEI WATCH 3 Serisi, dokunsal 3D geri bildirim özelliğine sahip ilk akıllı saat serisi olma özelliğine de sahip. Hassasiyetli dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında konforlu bir şekilde geçiş yapabilir. HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D taç ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsüne de sahip.
HUAWEI WATCH 3 Serisi, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan kayış yelpazesine sahip. Teknoloji, oyun, hobiler ve popüler videolar da dahil olmak üzere, yenilikçi ve ilginç temalarla gelen saat kayışları; şeffaf, deri, paslanmaz çelik ve titanyum seçenekleriyle, mükemmel birer aksesuar olarak farklı tarzlar yaratmak için de ideal.
Bağımsız zekayla akıllı telefon kadar güçlü
HUAWEI WATCH 3 serisi bağımsız bağlantı desteğine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. Kullanıcılar ayrıca gelen MeeTime çağrılarını, seçtikleri cihazdaki bildirime dokunarak da yanıtlayabilirler. HUAWEI WATCH 3 serisi, aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular basit bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebilir, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabilirler. HUAWEI WATCH 3 Serisi’ne, kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery de önceden yüklenmiş olarak geliyor.
Uzun pil ömrüyle sağlığınız her an kontrol altında
HUAWEI WATCH 3 Serisi, 100’den fazla egzersiz modu, yüksek hassasiyetli vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısı sunan sağlık ve antrenman asistanı aynı zamanda. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor. HUAWEI WATCH 3 Serisi, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için kapsamlı bir koruma sağlıyor ve herhangi bir veri günlüğe kaydedilmeden önce kullanıcıların onayından geçiyor. HTTPS şifrelemesi, aktarımdaki verileri güvence altına alarak kullanıcıların gönül rahatlığıyla Huawei’nin sağlık ve antrenman özelliklerinin avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.
HUAWEI WATCH 3 Pro’nun ultra uzun pil ömrü[5], akıllı modda 5, ultra uzun pil ömrü modda ise 21 günlük kullanım sağlıyor. HUAWEI WATCH 3 ise akıllı modda 3 gün, ultra uzun pil ömrü modunda ise 14 gün boyunca çalışabiliyor.
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