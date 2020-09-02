Akıllı Telefonlar
Ekran altı kameralı ZTE Axon 20 5G duyuruldu!
Akıllı telefon üreticileri, tam ekran formunu yakalamak için şimdiye kadar damla çentik, delikli ekran ve pop-up kamera gibi çözümler kullandı. Pek çok markanın üzerinde uzun süredir çalıştığı ekran altı kamera teknolojisini ilk kullanan telefon ise ZTE Axon 20 5G oldu!
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ZTE Axon 20 5G tanıtıldı: Ekran altı kameralı ilk telefon!
Axon 20 modelinin ön plana çıkan en önemli özelliği, tahmin edilebileceği üzere ekran altında bulunan ön kamerası oluyor. Büyük araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu ortaya çıkan tasarım, 5 yenilikçi teknolojinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ekranın çok küçük bir kısmı yüksek saydamlıkta üretilirken, organik ve inorganik film katmanlarıyla sensöre ışık girişi sağlanıyor. Ön kamera ve ekran arasındaki renk senkronizasyonu sağlanması için çift kontrol yongası kullanılırken, sürücü devreleri ise görüntüde oluşabilecek paraziti önlemek açısından özel olarak tasarlanmış.
ZTE Axon 20 5G, yazılım tarafında özelleştirilmiş piksel matrisi ve selfie algoritmasıyla dikkat çekiyor. Kamera geçişini daha tutarlı hale getiren piksel matrisi kullanılırken, düşük ışık gibi çeşitli koşullar için yeni bir selfie algoritması oluşturulmuş. Böylece 5 farklı teknoloji, ekran altı kamera çözümü için bir araya getiriliyor.
Donanım tarafında ise rekabetçi düzeydeki orta-üst seviye özellikler yer alıyor. 6.92 inç boyutundaki Full HD+ OLED ekran, 90Hz tazeleme ve 240Hz dokunmatik tepki hızı ile geliyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucu, %100 DCI-P3 renk gamı ve 10-bit renk derinliği ekran özelliklerine eşlik ediyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan Axon 20 5G’de 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.
Arka yüzünde dörtlü kamera paketine yer veren ZTE Axon 20 5G, 64 megapiksel çözünürlüklü ana kameranın yanında 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörleri taşıyor. Ekran altına gizlenen kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde ve özel çekim modlarıyla destekleniyor. Telefondaki 4.220 mAh kapasiteli batarya, 30W hızlı şarjı destekleyen Quick Charge 4+ teknolojisiyle donatılıyor.
Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkan Axon 20 5G’nin 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürümü 322 dolardan satışa sunulacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip versiyon 366 dolar fiyat etiketine sahip. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan üst versiyon ise 410 dolar fiyat etiketiyle 10 Eylül’den itibaren bulunabilecek.
Akıllı Telefonlar
MediaTek Helio G95 yonga seti resmi olarak duyuruldu!
MediaTek, oyun odaklı telefonlar için Helio G95 yonga setini piyasaya sürdü. Yonga setinde önceki nesile göre önemli gelişmeler bulunuyor. Yeni yonga seti, daha hızlı bir performans ve kullanıcılara daha fazla özellik sağlayacak. Bunların arasında gelişmiş çoklu kamera sistemini örnek olarak verebiliriz.
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MediaTek Helio G95 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
MediaTek Helio G95, gelişmiş bir APU desteğine sahip olacak. Yeni yonga seti kamera sistemini daha da geliştirecek ve dört kameraya kadar telefonlara destek verecek. Ayrıca gerçek zamanlı olarak HDR10+ kalitesine yakın HDR10 standartı bulunacak. MediaTek, G serisini çıkarırken temel kitle olarak oyuncuları hedefliyor. Şirketin Kablosuz İletişim birimi genel müdürü Li Yanzhi, MediaTek Helio G95 için şu ana kadar çıkardıkları en güçlü oyun çipi olduğunu söyledi.
Helio G95, 2.05 GHz taban frekansta çalışan çift Arm Cortex-A76 CPU ve altı Cortex-A55 CPU içeriyor. Cortex-A55 CPU’ları enerji verimliliği ile öne çıkacak. Bunlara, Arm’ın Mali-G76 sekiz çekirdekli GPU’su eşlik edecek. Bu GPU, 900 MHz’e kadar çalışma frekansına sahip olacak. MediaTek’e göre G95, AnTuTu CPU testinde G90T‘den %5 daha hızlı olacak. Ayrıca GFXbench‘in testinde ise önceki nesilden %8 daha hızlı olacağı söyleniyor. Yeni yonga seti, 90 Hz ekran tazeleme hızı ve 1080p+ çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca donanım tarafında 10 GB LPDDR4X bellek ve Bluetooth 5.0’ı kullanmaya olanak sağlıyor.
Helio G95, ilk kez bu yıl Eylül ayında piyasaya sürülen akıllı telefonlarda görülecek. Ancak şu an hangi markanın ilk olarak bu yonga setini kullanacağını bilmiyoruz.
Akıllı Telefonlar
Apple, bu yıl 80 milyon iPhone 12 serisi telefon üretebilir!
Apple, yakında ilk 5G akıllı telefon serisini tanıtacak. Apple‘ın 5G akıllı telefon serisi, ilk çıkan 5G telefondan 18 ay sonra geliyor. Şirketin 5G desteğini geciktirmesindeki temel sebep, 5G altyapısının yaygınlaşmasını beklemek olabilir. Samsung, Huawei, Xiaomi gibi firmalar çoktan 5G destekli akıllı telefonlarını sundular. Apple kullanıcıları ise yeni 5G destekli iPhone’ları merakla bekliyorlar.
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Apple bu yıl kaç adet iPhone 12 serisi telefon üretmeyi planlıyor?
Spekülasyonlara göre iPhone 12 serisi en az dört model ile karşımıza çıkacak. Yakın tarihli bir raporda, Apple’ın tedarikçilerinin bu yıl 75-80 milyon adet 5G destekli telefon üreteceği iddia ediliyor. Tabii ki bu şu anlık sadece bir tahminden ibaret. Ortaya çıkan bu raporun doğru olup olmadığını yakın zaman içerisinde görebiliriz. Apple, yaptığı ertelemeler neticesinde Ekim ayının sonunda iPhone 12 serisini ve Watch Series 6‘yı düzenleyeceği bir etkinlik ile tanıtacak. Ayrıca bazı raporlar Eylül ayında da şirketin bir etkinlik düzenleyeceğini gösteriyor. Bu etkinlikte ise yeni nesil iPad’lerin tanıtılması bekleniyor.
DigiTimes‘ın yeni raporuna göre yaklaşmakta olan iPhone 12 serisinde LiDAR tarayıcı kesin olarak bulunacak. Bu tarayıcı temel olarak otomotiv sektöründe kullanılıyordu. LiDAR sensör sayesinde üç boyutlu nesnelerin algılanması ve aradaki mesafenin hızlı bir şekilde hesaplanması sağlanıyor. Ekim ayında yapılacak olan lansmanda cihazların detaylı teknik özellikleri ve LiDAR hakkında daha fazla şey öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Realme V3 5G, en ucuz 5G’li telefon olacak!
Realme V3, firmanın X7 serisi ile birlikte tanıtıldı. Firmanın yeni orta seviye akıllı telefonunun en ucuz 5G özellikli cihaz olması bekleniyor.
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En ucuz 5G’li telefon Realme V3 5G!
Realme, yeni akıllı telefonu V3 5G modelini X7 serisi ile birlikte tanıttı. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon, MediaTek yapımı Dimensity 720 işlemcisinden gücünü almakta. Bu işlemci sayesinde akıllı telefonun, bu yıl piyasaya çıkan en ucuz 5G‘li cihaz olması bekleniyor. 6 ve 8 GB RAM seçeneklerine sahip olacak akıllı telefonun dahili depolama alanında ise 64 ve 128GB‘lık alternatiflerinin olduğu öğrenildi. 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip modelin 146 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı belirtilirken, RAM ve dahili hafıza kapasiteleri arttıkça cihazın fiyatında da belli başlı yükselmeler kullanıcıları karşılayacak.
Detaylı teknik özellikleri ve tasarım detayları belli olan Realme V3 5G, 6.5 inçlik HD+ ekran ile bizleri karşılıyor. Cihazda damla çentik tasarımına yer verilirken, bir adet de 8 MP değerinde ön kamera bulunuyor. Arka tarafta üçlü kamera kurulumunun dikkat çektiği telefonda kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 5000 mAh değerinde batarya ile kullanıcılarını karşılayan akıllı telefon, 18 W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacak. 5G özellikli en ucuz telefon ile piyasada önemli bir alternatif olmayı amaçlayan Realme, bakalım hedeflerine ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.