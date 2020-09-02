Ekran altı kameralı ZTE Axon 20 5G duyuruldu!

Akıllı telefon üreticileri, tam ekran formunu yakalamak için şimdiye kadar damla çentik, delikli ekran ve pop-up kamera gibi çözümler kullandı. Pek çok markanın üzerinde uzun süredir çalıştığı ekran altı kamera teknolojisini ilk kullanan telefon ise ZTE Axon 20 5G oldu!

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ZTE Axon 20 5G tanıtıldı: Ekran altı kameralı ilk telefon!

Axon 20 modelinin ön plana çıkan en önemli özelliği, tahmin edilebileceği üzere ekran altında bulunan ön kamerası oluyor. Büyük araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu ortaya çıkan tasarım, 5 yenilikçi teknolojinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ekranın çok küçük bir kısmı yüksek saydamlıkta üretilirken, organik ve inorganik film katmanlarıyla sensöre ışık girişi sağlanıyor. Ön kamera ve ekran arasındaki renk senkronizasyonu sağlanması için çift kontrol yongası kullanılırken, sürücü devreleri ise görüntüde oluşabilecek paraziti önlemek açısından özel olarak tasarlanmış.

ZTE Axon 20 5G, yazılım tarafında özelleştirilmiş piksel matrisi ve selfie algoritmasıyla dikkat çekiyor. Kamera geçişini daha tutarlı hale getiren piksel matrisi kullanılırken, düşük ışık gibi çeşitli koşullar için yeni bir selfie algoritması oluşturulmuş. Böylece 5 farklı teknoloji, ekran altı kamera çözümü için bir araya getiriliyor.

Donanım tarafında ise rekabetçi düzeydeki orta-üst seviye özellikler yer alıyor. 6.92 inç boyutundaki Full HD+ OLED ekran, 90Hz tazeleme ve 240Hz dokunmatik tepki hızı ile geliyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucu, %100 DCI-P3 renk gamı ve 10-bit renk derinliği ekran özelliklerine eşlik ediyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan Axon 20 5G’de 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Arka yüzünde dörtlü kamera paketine yer veren ZTE Axon 20 5G, 64 megapiksel çözünürlüklü ana kameranın yanında 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörleri taşıyor. Ekran altına gizlenen kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde ve özel çekim modlarıyla destekleniyor. Telefondaki 4.220 mAh kapasiteli batarya, 30W hızlı şarjı destekleyen Quick Charge 4+ teknolojisiyle donatılıyor.

Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkan Axon 20 5G’nin 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürümü 322 dolardan satışa sunulacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip versiyon 366 dolar fiyat etiketine sahip. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan üst versiyon ise 410 dolar fiyat etiketiyle 10 Eylül’den itibaren bulunabilecek.