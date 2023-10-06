Tesla artık bizim ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede hizmet veriyor. Bu ülkelerden birisi de tabi ki ABD. 2023 yılının 3. çeyreğinde ABD’de istediği satış sayılarına ulaşamayan Tesla, Model 3 ve Model Y’de fiyat indirimine gidiyor. Detaylara bakalım.

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Bundan önce 37.500 euro fiyat etiketi ile satılan Model 3’ün RWD (arkadan çekişli versiyon) versiyonu 36.300 euro’ya düştü. Daha uzun menzil isteyenler için üretilen Model 3 Long Range modeli de 44.020 euro’dan satılıyordu. Şimdi ise 42.860 euro’ya düştü. Model 3 Performance ise 49.610 euro’dan satılırken artık 47.520 euro’dan satılıyor.

Model Y’ye gelecek olursak ise Model Y RWD 40.990 euro’dan satılıyor. Model Y’nin RWD versiyonu yeni satışa çıktığı için bir indirim söz konusu değil. Model Y Long Range ise 47.050 euro’dan satılıyordu. İndirim ile birlikte otomobilin fiyatı 45.190 euro oldu. Model Y Performance ise 50.780 euro’dan 48.910 euro’ya düştü.

Tesla Model Y şu anda ülkemizde satılıyor. Ancak ABD’de olan fiyat indirimleri bizde olur mu orası şüpheli. Bunun haricinde Model 3 ülkemizde henüz satılmıyor. Tesla’nın ülkemize fabrika açma ihtimalini de göz önünde bulundurursak ilerleyen zamanlarda Model Y, Model S gibi Tesla’ları da ülkemizde görebiliriz.