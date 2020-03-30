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Efsane Alfa Romeo GT, elektrikli olarak “restomod” edilecek!
Klasik otomobillerin, batarya gücüyle çalışan elektrikli bir araca dönüşümü oldukça heyecan verici. Bu tip restorasyonlara “restomod” deniliyor. Totem Automobili şirketi tarafından yapılacak restorasyon, bir Alfa Romeo GT için olacak.
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Bir İtalyan klasiğini tamamen elektrikli olarak yeniden hayal eden şirket, araca koymayı planladığı ünite ile 518 beygir güç ve 940 Nm tork gibi değerler yakalayacak. Eğer Totem Automobili’nin iddiası gerçek olursa 0-100 km/s değeri 3.4 saniye gibi bir hale gelecek. Bu yazılanları en kibar haliyle inanılmaz olarak yorumlamaktan da kendimi alamadım açıkçası.
Giulia GT’de kullanılacak 50.4 kWh sıvı soğutmalı batarya paketi, Totem’e göre “türünün en hafif ve güvenli bataryası” olacak. Yaklaşık 350 kg ağırlığındaki piller, 320 km civarında menzil sunacak. Araç hızlı şarj özelliği de sunacak tabi ki.
Proje bir Giulia 1300 GT Junior aracın tamamen sökülüp/parçalanmasıyla başladı. Fakat şirket, aracın orijinal şasisinin sadece %10’unu kullanıyor. Aracın gücünün ne kadar yükseleceğinden haberin başında bahsetmiştim. Söz konusu aracın şasisinin bu seviyede bir gücü, sürücüye güvenli bir şekilde sunması mümkün değil. Bu yüzden aracın dayanıklılığını arttırmak adına alüminyumdan yepyeni bir platform hazırlandı. Ayrıca aracın iç hacmini etkilemeyecek şekilde tasarlanan takla barı ve tamponlardaki dayanımı arttırmak adına alüminyum barlar da araca eklenmiş.
Yeniden tasarlanacak gövde tamamen karbon fiberden olacak. Böylece hem araca özgü bir görünüm olacak, hem de araç oldukça hafifleyecek. Ayrıca dörtlü ön far grubuyla 1750 ve 2000 olarak adlandırılan eski Alfa GT modellerine atıfta bulunacak aracın, arka far grubu ise orijinalindeki dikdörtgen şekilliler yerine, yuvarlak LED farlarla değiştirilecek.
Yeni şaside, ön tarafta MacPherson tipi süspansiyon yer alırken, elektrik motorun bulunduğu arka tarafta ise çok bağlantılı süspansiyon yer alacak. Totem’in yapacağı bu Alfa modelinde standart olarak Bilstein marka iki yönlü ayarlanabilir süspansiyon olacak. Fakat opsiyon olarak elektronik olarak ayarlanabilen süspansiyon veya havalı süspansiyon alabilecekler.
Müşteriler, araçlarını tercihlerine göre ayarlatabilecek. Totem şirketi, aracın sürüş pozisyonunu, müşterinin ölçülerine göre ince bir şekilde ayarlayabiliyor. Kabin, geleneksel İtalyan lüksünü, yüksek teknolojiyle harmanlayacak. Tamamen dijital kadranlara sahip, elde dikilmiş Nappa deri ve retro tarzlı 3.5 inçlik bilgi-eğlence sistemi bunlardan bazıları olacak.
Totem’in planlarına göre 2020 Goodwood Hız Festivali‘nde görücüye çıkması bekleniyordu. Fakat etkinliğin ertelenmesi üzerine, biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.
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Microsoft Edge yeni özellikleri!
Microsoft sanal bir etkinlik düzenledi ve Microsoft 365 kişisel ve aile tüketici planlarını tanıttı. Etkinlikte Edge tarayıcısına gelecek bazı yeni özellikler de duyuruldu.
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Microsoft Edge yeni özellikleri!
Şirket COVID-19 salgını nedeniyle sanal olarak düzenlediği bir etkinlikte Edge tarayıcısına gelecek yenilikleri duyurdu. İlk olarak sık kullanılan bağlantılarınızı tek bir yerde gruplamak için kullanabileceğiniz koleksiyonlar özelliğinin mobil cihazlara geleceği açıklandı. Koleksiyonlarınızı iOS ve Android cihazlarınız üzerinden de görüntüleyebilecek ve yönetebileceksiniz. Yaptığınız değişiklikler diğer cihazlarınız üzerinde otomatik olarak güncellenecek. Özelliğin bahar ayının sonlarında Edge Insider’a sunulacağı açıklandı. Microsoft tarafından etkinlikte duyurulan bir başka yeni özellik “Akıllı Kopyalama” olarak adlandırılıyor. Bu özellik ile birlikte kopyaladığınız metinlerin yazı tipi ve metin biçimi de kopyalanabilecek.
Micrososft’un “Password Monitor” şifre izleyici özelliği, parolalarınızın kötü amaçlı web sitelerinde gösterilmesi halinde sizi uyarıyor. Bu özellik otomatik doldurma özelliğiniz aktif olduğu sürece çalışacak şekilde tasarlanmış. Microsoft Edge tarayıcısı üzerinde güvenliği ihlal edilmiş tüm şifrelerinizin bir listesini sağlayacak. Yetkililer şifre izleme özelliğinin birkaç ay içinde geleceğini belirtti.
Microsoft tarafından yapılan etkinlikteki en ilginç duyuru ise görsel bir değişiklik olarak Microsoft’un dikey sekmeler özelliğini getirmesi. Bu özellik ile tüm sekmelerinizi ekranın bir tarafında sıralayabileceksiniz ancak ekranın hangi tarafını kullanacağınızı seçip seçemeyeceğiniz konusunda henüz bir bilgi yok. Bu özellik de birkaç ay içinde Edge Insider kullanıcıları için ulaşılabilir olacak. Tarayıcıların standart tasarımlarından oldukça farklı olan bu yaklaşım ile Microsoft’un Edge tarayıcısını popülerleştirmek için yeni yaklaşımlar denediğini gösteriyor.
Tüm bunlara ek olarak Microsoft Edge kullanıcılarına birtakım ekstra özellikler de sunuyor. Şirketin etkinlikte özellikle vurguladığı şeyler tarayıcının gizlilik modundaki geliştirmeler ve Netflix’i 4K çözünürlük ile izleyebileceğiniz tek tarayıcı olması.
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Microsoft bulut hizmetlerinin kullanımında %775’lik artış!
Microsoft Teams uygulamasının video çözünürlüğünde yapılan değişikliğin yanı sıra Xbox tarafında da düzenlemelere gidiyor.
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Microsoft bulut hizmetlerinin kullanımında %775’lik artış!
Microsoft devam eden Corona virüs salgını nedeniyle bulut hizmetleri için büyük bir talep olduğunu açıkladı. Microsoft Azure blog yazısında şunları söyledi: “Karantina veya sosyal mesafe uygulaması yapılan bölgelerde bulut hizmetlerimizin kullanımında %775’lik bir artış mevcut.” Bu talep artışı Windows sanal masaüstü kullanımı, Microsoft Teams, Xbox Game Pass, Xbox Live ve Mixer kullanıcı sayılarından geliyor.
Microsoft bu olağan dışı talep karşısında bulut hizmetlerini düzenlemeye başladı. Xbox destek notunda şu ifadeler yer almakta: “Denetlemeyi kolaylaştırmak ve topluluğumuz için en iyi deneyimi sağlamak için küçük ayarlamalar yapıyoruz. Geçici olarak oyuncu resmi, oyuncu kulüplerinin resimleri ve arka plan düzenlemelerini kullanıma kapattık.”
Mevcut Xbox oyuncularının oyuncu resimleri konusunda bir sorun yaşanmamakta ancak Xbox Live platformuna yeni katılan oyuncu sayısı çok fazla olduğu için şirket, yeni resim yüklemeyi kapatarak moderasyon ekibinin yükünü hafifletmeye çalışıyor. Microsoft ayrıca oyun güncellemelerinin yoğun olmayan saatlerde verilmesi üzerine Xbox platformunda oyun yayınlayan firmalar ile birlikte çalıştığını açıkladı. Sony de genel internet hızlarının korunmasına yardımcı olmak için PlayStation oyun indirmelerini yoğun saatlerde yavaşlatarak benzer bir yaklaşım izlemişti.
Microsoft geçtiğimiz hafta müdahale ekipleri ve acil durum hizmetleri için bulut erişimine öncelik vereceğini ve Microsoft Teams’i çalışır durumda tutmanın öncelikleri olduğunu açıklamıştı. Teams uygulamasının kullanımı bir hafta içerisinde 12 milyon arttı ve Microsoft Teams başlangıçta bazı kesintilere uğradı. Şirket şimdi bulut uygulamalarının kapasitesini ve güvenilirliğini artırmak için ekiplerinin çalışma şekillerini geçici olarak değiştirdi. Microsoft kullanıcıların varlığının kontrol edilmesi ve Teams video çözünürlükleri gibi bir takım özelliklerde geçici ayarlamalar yaptıklarını da ekledi.
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Normal tavanlı 2021 Fiat 500e, kamuflajlı olarak yakalandı!
%100 elektrikli olan Fiat 500e modeli, ilk olarak kayar kumaş tavanlı cabrio haliyle tanıtılmıştı. Şimdilerde ise “hard-top” olarak tabir edilen normal tavanlı hali test edilirken görüntülendi.
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Aslında cabrio modelle normal tavanlı model, aralarındaki ufak farklılıklar dışında aynı görünüyor. Bu farklar ise arka kanat ve sabit tavandaki anten oluyor.
Normal tavanlı modelde, cabrio modeldeki ekstra tavan mekanizması olmadığı için haliyle fiyat biraz daha uygun hale gelecek. Fiyat hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Fakat yukarıda linki bulunan haberde de bahsettiğim, sınırlı sayıdaki “Fiat 500 La Prima” modelinin İtalya’daki satış fiyatı 37 bin 900 € olarak açıklanmıştı. Normal tavanlı modelin, bu fiyattan çok daha ucuz olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
116 beygirlik elektrik motoru olan 500e, 42 kWh lityum iyon pillere sahip. 500e Cabrio’nun WLTP standartlarına göre 320 km‘lik sürüş menzili bulunuyor. Ayrıca 0-100 km/s değeri 9 saniye ve elektronik olarak sınırlandırılmış 150 km/s maksimum hıza sahip.
Yeni 500e’de dokunmatik ekranlı 10.25 inçlik UConnect 5 bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Seviye 2 yarı otonom sürüş yeteneği, akıllı telefon entegrasyonu ve üst sınıf döşemeler gibi özellikler donanım paketlerinde standart veya opsiyon olarak alınabilecek.
Aracın birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.