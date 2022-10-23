Birçok kişi dijital dünyayı düzenleyen çok fazla kural olmadığını, en azından tüm alanları kapsamadığını düşünmekte. Öyle olsa bile bazı ülkeler siber güvenlik ve dijital korumaya çok önem veriyor. Geçtiğimiz günlerde, İngiltere’nin Ipswich kentinden Adrian Kwiatkowski adlı bir hacker, Ed Sheeran’ın yayınlanmamış iki şarkısını çaldı. BBC‘nin haberine göre saldırganın önümüzdeki 18 ayı hapiste geçirecek.

Hacker, 19 Suçlamayı Da Kabul Etti



Adrian Kwiatkowski sadece Sheeran’ın parçalarını değil, 12 kişinin daha şarkılarını sattı. Bunların arasında Amerikalı rapçi Lil Uzi Vert bile var. Dahası, hacker “işinin karşılığını” 131.000 £ (148.000 ABD Doları) değerinde kripto para ile aldı. Ünlü hacker bu parçaları sanatçıların bulut hesapları üzerinden erişti. Ve tabi ki bunlardan birini hacklemek diğerlerinin hesaplarına da erişmesine yardımcı oldu. Ancak bunların hangi bulut hizmetleri olduğuna dair bir bilgi yok. İlginç bir şekilde, yetkililer saldırganın elinde 1,263 yayınlanmamış şarkı daha buldu.

Soruşturma 2019 yılında başladı. O dönemde, birkaç müzisyen New York Bölge Savcılığı’na Spirdark takma adlı birinin hesaplarını hacklediğini bildirdi. Aynı kişi o zamanlarda içeriklerini çevrimiçi olarak satıyordu. Yetkililer Kwiatkowski’nin kripto para hesabıyla bir e-posta adresi kullandığını tespit etti. Ayrıca, kullandığı cihazların IP adresi gerçek bir Birleşik Krallık adresine bağlıydı.

Tutuklamanın ardından Londra polisi, 89 farklı müzisyene ait 1.263 yayınlanmamış şarkının depolandığı yedi cihaz buldu. Ayrıca polis, kurbanların hesaplarının nasıl hacklenebileceğini anlatan bir el kitabını da ele geçirdi. Çok fazla kanıt olması sebebiyle hacker kendisine açılan 19 suçlamayı da kabul etti.

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