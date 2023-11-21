DiRT Rally serisini duymayanız yoktur. Codemasters’ın elinden çıkan bu yapım 2021 yılında EA’in Codemasters’ı satın alması ile EA’e emanet edildi. Codemasters tabii bu süreçte çalışanlarının özellikle kilit isimlerini elinde tuttu. Bu ekip karşımıza bu yıl WRC ile çıkageldi. PC, PS5 ve Xbox Series X/S için geliştirilen yeni WRC, ralli tutkunlarını uzun süre ekran başına kitleyecek gibi görünüyor. Peki, yeni oyun bizlere neler sunuyor?

İçindekiler WRC incelemesi

WRC incelemesi

Yeni WRC’nin sürüş fizikleri 2019 yılında çıkan DiRT oyununa ilk bakışta çok benziyor. Ancak ekip bu mekanikleri yeni teknolojiler ve teknik imkanlar sayesinde bir üst seviyeye çıkarmayı başarıyor. GT ve Forza Motorsport gibi serilerin son yıllarda geçirdiği evrim ortada. Bu teknolojilerden WRC de nasibini alıyor.

2023 WRC sezonu, tüm rallileri kapsayacak şekilde tasarlanmış. Oyun WRC, WRC2 ve Junior WRC sınıflarının sürücüleri, takımları ve görünümlerini içeriyor. Orta Avrupa Rallisi ise yayın sonrasında ücretsiz bir DLC olarak sunulacak. Bu, etkileyici bir 78 araba ve 200’den fazla etap içeriyor.

Oyununa na menüsünde sürüş avatarınızı kişiselleştirebilir, favori ralli aracınızı seçebilir ve oyuna yeni eklenen Oluşturucu modunu kullanarak kendi ralli aracınızı oluşturabilirsiniz.

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Bu yeni özellik, oyunculara Rally1, Rally2 veya Rally3 arabası inşa etme, motor konumunu seçme ve kozmetik ile mekanik parça seçeneklerini belirleme imkanı tanıyor. Ayrıca, oyunun kariyer modu sırasında daha iyi parçaların kilidini açarak, oyuncuların kendi ekiplerini ve özel araçlarını oluşturmalarına olanak sağlıyor.

WRC’nin kariyer modu, oyuncuların çoğu zamanlarını Junior WRC, WRC2 veya WRC sınıflarından birine başlayarak geçirecekleri bir deneyim sunuyor. Bu modda, oyuncular WRC sezonunda davetli etkinliklere katılacaklar ve takımlarını yükseltme ve değiştirme fırsatlarıyla karşılaşacaklar. Mühendisleri yöneterek bir yandan takım arkadaşı işe alabilir ve yeni araçlar satın alabilirsiniz.

Oyunda araç kişiselleştirme olayının da dibine vuruluyor. En ince ayarı yapabilir ve otomobilinizi pistlere göre uygun hale getirebilirsiniz. Eğer ayar konusunda çok bilginiz yoksa fazla kurcalamamanızda fayda var çünkü her an DNF olabilirsiniz.

Oyunun kariyer modu bildiğiniz gibi. Pilotunuzu oluşturuyor ve maceraya dalış yapıyorsunuz. Kariyer modunda mühendislerini kilidini açma gibi özellikler sayesinde hem pist dışında hem de pistte aktif görevler sizleri bekliyor olacak.

Oyunun grafiklerine geçmeden önce seslere değinmek istiyorum. Oyundaki birçok aracın sesi otomobillerin birebir sesine sahip. Gelişen teknolojiler ve yapay zeka sayesinde otomobil seslerini oyuna entegre etme artık daha başarılı bir hale geldi diyebiliriz. Oyunun grafiklerine değinecek olursak; yeni nesilin hakkını vermeye çalışıyor. Oyunun Forza Motorsport’tan daha kaliteli grafiklere sahip olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim.

Dinamikler ve mekaniklerle gelecek olursak oyun gerçek bir ralli deneyimini sizlere hissettiriyor. Ancak size tavsiyemiz oyunu kokpit kamera açısından oynamanız olacak. Klavye yerine gamepad hatta imkan varsa gamepad yerine direksiyon seti ile bu oyunu iliklerinize kadar hissedebileceksiniz.